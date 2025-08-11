Un estudio lo confirma: este ejercicio después de los 50 puede reducir tu edad biológica en 16 años (y es fácil)

¿Te imaginas un ejercicio capaz de reducir tu edad biología hasta en 16 años? Un estudio así lo confirma. Se trata de un ejercicio práctico, cómodo y sencillo que todos conocemos y que podemos realizar sin ningún tipo de problema. Además, al estar avalado por un estudio, es fiable y no perdemos nada por darle una oportunidad a ver que pasa. ¡Es ideal a partir de los 50!

Hacer ejercicio es bueno a cualquier edad. Sin embargo, no todos los ejercicios son iguales, dado que los hay más completos y recomendados para envejecer en forma.



En este caso, detrás hay un estudio publicado en Nature en 2022 que demuestra que hacer actividad física simple puede rejuvenecer tu edad biológica en un total de 16 años. Es una cifra muy alta, porque una persona de 50 que practique este ejercicio podría tener la edad biológica de 34 años.

Caminar a paso ligero: el ejercicio definitivo para mantenerte joven

Si quieres reducir tu edad biológica, no necesitas hacer grandes experimentos. Un estudio publicado en la revista Nature en el año 2022 afirma que caminar a paso ligero puede retrasar tu edad biológica 16 años. Este podría ser el secreto detrás de la juventud.



No necesitas correr una maratón para disfrutar de los beneficios del ejercicio. Caminar a paso ligero es una actividad física suave y accesible para todos, por lo que cualquier persona que quiera potenciar su longevidad puede intentarlo.

¿A qué velocidad caminar para disfrutar de sus beneficios?

El estudio señala que lo que marca la diferencia no es el número de pasos que caminamos, sino la velocidad a la que vamos. A partir de 5 km/h, los beneficios de caminar a diario se multiplican.



Por tanto, para conseguir reducir la edad biológica hasta en 16 años, no sería suficiente con caminar a un ritmo lento de 3 o 4 km, sino que habría que hacerlo desde los 5 km/h. A partir de ahí, el organismo mejora en cuanto a salud cardiobascular, se acelera el metabolismo, se consigue un mayor tono muscular y un envejecimiento celular más lento.



Es un truco que te puede ayudar a preservar tus células. Los efectos de caminar se verían en los telómeros, que están al final de los cromosomas. Con la edad, se van acortando, pero cuánto más largos son más jóvenes se ven las células. Si caminamos a 5 km/h conseguiremos mantenernos más jóvenes,

¿Cómo puedo caminar más rápido?

Hay varios trucos que te pueden ayudar a caminar más rápido.

Trata de aumentar la velocidad poco a poco.

Motívate saliendo a caminar con alguna amiga.

Utiliza siempre deportivas cómodas, que no te hagan daño.

Lleva música, te puede motivar y hacer que aceleres.



Otra opción es que pruebes la marcha japonesa, que consiste en alternar 5 ciclos de 3 minutos caminando normal y 3 minutos caminando rápido.

La marcha japonesa tiene muchos beneficios y es ideal si no aguantas caminando rápido todo el tiempo, así puedes combinarlo y disfrutar igualmente de todas sus ventajas.



¿Qué te parece? ¿Te animas a caminar? Recuerda también combinarlo con ejercicios de fuerza, para una práctica más completa.