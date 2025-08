A sus 44 años, perdió 21 kilos sin dietas estrictas ni deporte intenso: este pequeño cambio transformó su bienestar

Perder peso a medida que nos hacemos mayores se vuelve cada vez más difícil. Los kilos se aferran al cuerpo con fuerza... Y parece que no quieren irse. Arpita Nandi encontró un método que le permitió perder 21 kilos sin dietas estrictas ni ejercicio de alta intensidad. ¡Te contamos su secreto!

A partir de los 40, perder peso puede convertirse en todo un reto que se nos hace cuesta arriba. El metabolismo se ralentiza, las hormonas se descontrolan, el estrés llega para quedarse, y los kilos se instalan en el cuerpo, por más esfuerzos que hagamos.



Ante esta situación, Arpita Nandi, una madre australiana, demuestra que un solo cambio puede marcar la diferencia (y mucho). Sin rutinas deportivas intensas, sin dietas estrictas ni renunciar a sus platos favoritos, consiguió perder 21 kilos al retomar el control de otra forma.

El gran detonante después de muchos años de frustración

La protagonista de esta historia vive en Kalkallo, en el estado de Victoria (Australia), y pasó por lo que muchas mujeres prueban cuando quieren perder peso: dietas interminables, culpa y la sensación de fracaso constante al no ver resultados.



Sin embargo, después de muchos años de subidas y bajadas, entendió que el problema no era su fuerza de voluntad, sino su relación con la comida. Entre salidas varias y muchas celebraciones, el peso se fue acumulando poco a poco. Cuando llegó a los 98 kilos, Arpita tomó una decisión que lo cambiaría todo: decir adiós a las dietas.

Un cambio en la relación con la comida

Como comentábamos, su principal objetivo aquí no era “bajar de peso a toda costa”, sino volver a construir una relación sana con la comida. Para eso, siguió el programa CSIRO Total Wellbeing, un plan nutricional australiano basado en evidencia científica.



En él no existen prohibiciones, ni menús rígidos. Lo que hizo fue aprender a equilibrar sus comidas, a escuchar su apetito y a comer de forma consciente. "No es una dieta, es una reeducación", resume Arpita. Cada comida se volvió una oportunidad para añadir más verduras, aprender a detectar lo que realmente necesitaba su cuerpo y, sobre todo, reconciliarse con el placer de comer, sin excesos.

Un día normal en la comida de Nandi

Según hemos podido conocer a través del portal Body and Soul este podría ser uno de los menús estándar en el día a día de Nandi. ¡Mira!

Desayuno: 2 huevos (hervidos, a la plancha o en tortilla con verduras), un plátano y un café

2 huevos (hervidos, a la plancha o en tortilla con verduras), un plátano y un café Comida: 150 a 175 g de arroz, curry o salteado, ensalada o verduras al vapor, o verduras salteadas con especias.

150 a 175 g de arroz, curry o salteado, ensalada o verduras al vapor, o verduras salteadas con especias. Merienda: Manzana, orejones de albaricoque, dátiles, queso y yogur.

Manzana, orejones de albaricoque, dátiles, queso y yogur. Cena: proteína y verdura. Puede ser pescado al vapor con verduras, pescado en freidora de aire con verduras asadas, pollo a la parmesana con ajvar y zanahorias o boniato, y filete, chuletas de cordero o pollo tandoori con verduras asadas.

Deporte suave, pero con resultados

En cuanto al deporte, Arpita eligió una opción suave: dos sesiones de yoga a la semana. Sin cardio, sin rutinas intensas. Solo movimiento, respiración y un momento para ella. El yoga la ayudó a gestionar mejor el estrés, recuperar energía y reconectar con su cuerpo con una mirada más amable.



Actualmente, Arpita ha perdido 21 kilos y ha ganado algo más importante: una relación sana, relajada y positiva con su cuerpo. Cocina con ganas, disfruta de su tiempo libre sin culpa y ya no siente la necesidad de restringirse.