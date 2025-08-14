Adiós grasa abdominal: esto es lo que puedes comer durante 7 días para un vientre más plano y sentirte más ligera

¿Te sientes hinchado después de tus vacaciones? Hoy te traemos un menú detallado para una semana, inspirado en un programa presentado por Cosmopolitan UK, que podría ayudarte a reducir la hinchazón abdominal. ¡Toma nota!

Además de hacer deporte, elegir los alimentos adecuados en tus menús semanales es muy importante para prevenir la hinchazón abdominal. De hecho, existen ciertos alimentos que ayudan a reducir la inflamación y contribuyen en la mejora del tránsito intestinal.



Por eso, hoy te presentamos un plan de alimentación, inspirado en un programa de Cosmopolitan UK, que te ayudará a reducir la hinchazón sin pasar hambre. Se basa en productos frescos, cocciones suaves y una cantidad equilibrada de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. ¿Lo vemos?

La hidratación es clave

Durante esta semana va a ser esencial mantener nuestro cuerpo hidratado con agua, té verde o infusiones drenantes. Además de eso, las fibras suaves serán clave para facilitar la digestión. ¿El objetivo? Sentinos mas ligeros, menos hinchados y disfrutar de un estilo de vida más saludable.

¿Qué podemos comer en los 3 primeros días?

Los tres primeros días se utilizan para descansar el sistema digestivo y drenar el exceso.

Para el desayuno , opta por fibra y probióticos. Puedes prepararte un yogur natural bajo en grasa con granola y manzana rallada, un batido de frutos rojos y leche desnatada, o incluso unas gachas de avena con pasas.

Para el almuerzo, elige ensaladas completas y coloridas. Una idea podría ser una mozzarella baja en grasa con tomate, aguacate y albahaca fresca o una ensalada de tres legumbres con pimiento, tomate y cebolla roja.

Por la noche, puedes decantarte por las proteínas magras combinadas con verduras cocidas. Otros platos saciantes y saludables pueden ser: un pollo salteado con jengibre y fideos de arroz o un filete de pollo asado con boniato y judías verdes. Eso sí, no olvides añadir a tus menús opciones como fruta fresca o unas tortitas de arroz con requesón.

¿Y a partir del cuarto día?

Cuando llegamos al cuarto día, tenemos como objetivo añadir más variedad de platos para estimular el metabolismo y evitar el cansancio.

Desayunos: sencillos pero nutritivos, con combinaciones como fruta fresca con yogur y frutos secos, huevo poché acompañado de tomate y champiñones, o cereales integrales enriquecidos con semillas de lino y arándanos.

Almuerzos: Al mediodía, opta por opciones como verduras salteadas con anacardos, ensalada con queso de cabra o tomates a la plancha con orégano sobre pan integral.

Por la noche, elige platos ligeros que te llenen: salmón al horno con patatas, brochetas de cordero con ensalada o solomillo de cerdo con verduras y arroz basmati. El salmón a la plancha con pesto, arroz y brócoli es otra opción ideal. Para picar, elige snacks de bajo índice glucémico como frutos secos, crudités con hummus, fruta fresca o yogur natural.

¿Qué otros alimentos contribuyen a reducir la hinchazón?

El nutricionista Pablo Ojeda nombra algunos alimentos con propiedades antiinflamatorias que pueden facilitar la digestión, el equilibrio hormonal y la salud intestinal. Entre ellos encontramos pescados ricos en ácidos grasos como salmón, sardinas o caballa, verduras crucíferas como brócoli, col rizada y coles de Bruselas, y el jengibre, más conocido por sus propiedades antiinflamatorias.



Además, cita otros alimentos como aguacate, frutos rojos, cúrcuma, aceite de oliva virgen extra, almendras y nueces, así como fermentados y probióticos como yogur natural, kéfir, kimchi, chucrut o tempeh. Infusiones y tés con propiedades digestivas y antiinflamatorias, como té verde, manzanilla, menta, hinojo y jengibre, también entran dentro de su lista. ¿Los tenías en el radar?