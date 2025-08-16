Pal Manickam (41 años), gastroenterólogo, revela su método de 5 pasos para perder hasta 15 kilos en 3 meses

El Dr. Pal Manickam comparte en Instagram su método de adelgazamiento en 5 pasos, que según él permite perder entre 12 y 15 kilos en tres meses.

En plena temporada de verano, muchos buscan cómo perder peso sin recurrir a dietas extremas ni a restricciones imposibles de mantener. Entre retos deportivos, tendencias détox y recetas milagrosas que inundan las redes sociales, es difícil encontrar algo realmente sostenible y eficaz.



Ahí entra en juego el Dr. Pal Manickam, gastroenterólogo seguido por miles de personas en Instagram. En una publicación del 14 de julio, difundida también por Hindustan Times, detalla “su método en 5 pasos para adelgazar”. Basado en el principio de la alimentación con horario limitado, se apoya en una idea sencilla: comer únicamente dentro de una franja horaria definida para ayudar al organismo a optimizar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso.



Sin embargo, el experto también explica qué grupos de personas deberían evitar hacer ayuno intermitente antes de embarcarse en cualquier método de adelgazamiento. Te dejamos su post de Instagram a continuación, ¡no te lo pierdas!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

El método de 5 pasos para perder hasta 15 kilos en 3 meses

1. Primer paso: observa la ventana alimentaria actual



El experto recomienda anotar el primer bocado (incluso un café) y el último (como un vaso de leche antes de acostarnos). Ejemplo: de 7 h de la mañana a 22 h de la noche: 15 horas. Esto ayudará a tomar conciencia de los hábitos que tenemos y sentar la base del cambio.



2. Segundo paso: reducir progresivamente esa ventana



“Si tu ventana alimentaria es de 15 h, trata de bajarla a 12 h. Luego pasa a 11,5 h la semana siguiente. El objetivo es llegar a 8 h, pero sin ir demasiado rápido”, precisa. Esta progresión suave permite al cuerpo adaptarse sin generar frustración excesiva.



3. Tercer paso: la constancia.



Tal y como apunta el experto, es preferible mantener un ritmo regular que hacer esfuerzos intensos pero aislados.



4. Cuarto paso: no centrarse de inmediato en el contenido del plato



“Al principio, sigue comiendo lo que comes normalmente. Lo importante es crear el hábito. Después, de forma natural, empezarás a comer mejor”, promete el experto.



5. Quinto paso: la paciencia



“No subiste de peso de la noche a la mañana. Así que no esperes perder 12 a 15 kilos en una semana. Sigue este régimen durante tres meses y verás los resultados", añade.



Además, el experto recomienda beber mucha agua. “Es más beneficioso de lo que crees”, confiesa, recordando que la hidratación ayuda a regular el hambre y favorece las funciones metabólicas.