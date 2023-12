Cómo enfrentar la inflación y fortalecer tus finanzas en 2024

La inflación se acerca al 2%, y aunque el panorama económico para 2024 es desafiante, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a mantener el control de tus finanzas.

Desde recortar gastos hasta generar ingresos extras, aquí tienes una guía práctica para enfrentar la pérdida de poder adquisitivo y asegurar tu estabilidad financiera.

1. Prepara tu presupuesto personal para una recesión:

Ajustar tu presupuesto es clave ante la pérdida de poder adquisitivo pronosticada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recorta gastos en ocio y categorías estacionales, aumenta tu capacidad de ahorro y busca fuentes adicionales de ingresos.



2. Elimina las deudas con más intereses:

Con tipos de interés altos en 2024, es crucial eliminar deudas con intereses elevados. Si tienes hipotecas a tipo variable, préstamos o tarjetas con condiciones susceptibles de cambiar, es hora de revisar y ajustar tu plan financiero.



3. Rentabiliza tus ahorros:

Los depósitos de ahorro son atractivos con la subida de tipos de interés, pero considera opciones más competitivas como cuentas remuneradas. Consulta a un asesor financiero si tienes excedentes para invertir y compensar el efecto de la inflación.



4. Utiliza trucos para ahorrar en el supermercado:

Frente al encarecimiento de alimentos, adopta trucos sencillos para reducir gastos en el supermercado, desde marcas blancas hasta menús semanales y compartir tupper en la oficina.



5. Recorta los gastos hormiga:

Disfruta de pequeños placeres de manera más económica, como llevarte un termo al trabajo o usar trucos para evitar compras impulsivas. Pequeños cambios pueden marcar la diferencia en tu presupuesto.



6. Utiliza más transporte público:

Considera opciones como transporte público, ir en bicicleta o compartir coche para reducir los costos asociados a la gasolina, uno de los combustibles de la inflación en 2023.



7. Cancela suscripciones no utilizadas mensualmente:

Opta por suscripciones esenciales y cancela aquellas no utilizadas regularmente. Utiliza esos fondos para cultivar el hábito del preahorro y experimentar un cambio de mentalidad.



8. Revisa las facturas de tus suministros:

Revisa tarifas de suministros y seguros para encontrar opciones más competitivas. Cambiar de tarifa puede traducirse en ahorros significativos.



9. Busca descuentos para compras recurrentes:

Aprovecha descuentos aplicables a compras recurrentes, como ofertas estacionales o tarjetas de cliente. Negocia descuentos con proveedores, incluyendo gimnasios.



10. Gana dinero con ventas de segunda mano:

Vende artículos no utilizados para generar ingresos adicionales. La transformación minimalista puede traducirse en ganancias durante tiempos de incertidumbre económica.



11. Planifica las vacaciones con antelación:

Anticípate a tus viajes para cerrar presupuestos y reservar al mejor precio posible. Prever los gastos te permitirá ahorrar y maximizar rendimientos.



12. Plantea un reto de ahorro anual:

Supera la barrera del hábito mensual con un reto de ahorro anual. Considera crear un fondo de emergencia como propósito de año nuevo para blindar tus finanzas.

Enfrentar la inflación no tiene por qué ser abrumador. Siguiendo estos consejos prácticos, puedes tomar control de tu situación financiera y construir un futuro más sólido. ¡Tú tienes el poder de asegurar tu bienestar económico!