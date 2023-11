Estrés económico: ¿Cómo afecta a la salud de las mujeres?

La ansiedad financiera afecta a un número importante de la población española. Y entre ésta, las mujeres se ven más afectadas.

Cuando se acerca el final de mes y la cuenta corriente está bajo mínimos, es normal sentir cierta preocupación. Pero en determinadas personas este estado de ánimo va un paso más allá y se convierte en ansiedad. Poco importa que un mes tras otro se consiga sortear la situación, el estado de su economía termina por afectarles de tal manera que su calidad de vida se ve sensiblemente disminuida.



Según una encuesta llevada a cabo por la plataforma de ahorro Raisin, casi tres millones de personas en España experimentan sentimientos que podríamos calificar como ansiedad en relación a sus finanzas. Y esto es algo que ocurre en mayor medida en el caso de las mujeres que de los hombres. Veamos porqué.

Inestabilidad y falta de conocimientos financieros

Los resultados de esta encuesta muestran como un 20% de los españoles afirman tener una situación económica inestable. A esta falta de seguridad, que se traduce en que cada final de mes hay que hacer verdaderos malabarismos para cuadrar las cuentas del hogar, cabe añadir que la mayoría de gente no sabe cómo hacer para poder ahorrar. Como resultado, esta ansiedad se vuelve crónica, ya que se asume que la situación no solamente es delicada en el momento actual, sino que además no tiene visos de cambiar.



En gran medida esto sucede porque hay un porcentaje considerable de población que carece de la mínima formación financiera. Y es aquí donde se detecta una de las razones por las que las mujeres experimentan un mayor nivel de estrés financiero que los hombres. Estos suelen tener mayores conocimientos en este campo, lo que de alguna manera les otorga herramientas para, en algún momento, poder revertir la situación.

Cómo afrontan la incertidumbre

Ante esta situación es lógico que el futuro sea una de sus preocupaciones. Entre los participantes en esta encuesta hay diferentes puntos de vista, con un grupo de población, el de los mayores de 45 años, que se muestra más pesimista, mientras por debajo de esa edad, se tiene la intuición de que las cosas mejorarán con el paso del tiempo.



Aunque en la mayoría de familias no hay un plan definido a largo plazo que permita mejorar la situación financiera, sí que se tiene claro que es necesario tener un fondo para posibles emergencias. Y eso es justamente lo que hace un 25% de los trabajadores de este país, que ante la incertidumbre que afrontan, deciden guardar una parte de sus ahorros para poder hacer frente a los imprevistos graves que puedan surgir.



Por lo tanto, en relación a la salud femenina, la disminución de la ansiedad pasa, principalmente, por adquirir los conocimientos financieros necesarios para poder mejorar su situación económica actual y afrontar el futuro con mayor confianza.