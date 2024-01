El método gökotta: Descubre el secreto sueco para empezar el día con el pie derecho

La alegría con la que afrontas un nuevo día no tiene nada que ver con levantarse o no de buen humor. Está en tu mano empezar el día feliz y optimista y te mostramos cómo.

Suecia está considerado como uno de los países con mejor calidad de vida de todo el mundo. Habrá quien piense que esto se debe al nivel económico de sus habitantes o a la oferta de servicios de la que disfrutan sus ciudadanos, pero la realidad es que estos no son los únicos factores que influyen.



Es bien sabido que el estrés es uno de los mayores asesinos de la felicidad, por eso una buena filosofía es tomarse la vida con algo más de calma y aprender a vivirla apreciando los pequeños detalles que nos suelen pasar desapercibidos. En cierta medida esto es lo que hace que muchos ciudadanos suecos experimenten una calidad de vida superior, ya que en sus tradiciones se encuentra muy incrustado lo que se conoce como el método Gökotta. Veamos en qué consiste.

El significado de Gokotta

La traducción literal de esta palabra podría interpretarse como “Amanecer con el Cuco”. Y es que el método Gokotta consiste, en esencia, en comenzar el día en comunión con la Naturaleza, es decir, en empezar la jornada disfrutando del contacto con ésta y con los retazos de felicidad que nos regala.



Levantarse al amanecer y escuchar el canto de los pájaros es algo que no solemos hacer, pero que en la sociedad sueca es una costumbre bastante arraigada. Si lo has hecho alguna vez entenderás el motivo, que no es otro que la increíble belleza con que la Naturaleza nos obsequia al iniciar el día. Un obsequio que viene en forma de luz, sonidos y sensaciones, las cuales normalmente ignoramos por estar en casa o despertar cuando el sol ya ha salido.

Cómo puedes aplicarlo a tu vida

Si quieres aplicar el gökotta en tu rutina diaria es evidente que necesitarás levantarte muy temprano, y en consecuencia, acostarte también mucho antes para dormir lo suficiente. Viviendo en la ciudad puede ser más complicado acceder a la Naturaleza, pero aunque no puedas desplazarte al campo, es muy posible que cerca de ti tengas algún parque donde puedas pasear y que te permitirá experimentar estas sensaciones.



Comprobarás que empiezas el día con un planteamiento totalmente distinto. El escuchar a los pájaros en la primera hora de la mañana y ver como el sol comienza a hacer aparición en el horizonte permitiéndote disfrutar de una luz única, te ayudará a sentirte más optimista y con más energía, liberándote en gran medida del estrés con el que solemos comenzar la jornada laboral.



Se trata de aprender a disfrutar de una vida más lenta y de tomar conciencia del regalo de estar viva cada mañana. Algo que está a tu alcance y que puede ayudarte a mejorar tus niveles de felicidad.