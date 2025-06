Babaria presenta su Informe Sun Lovers 2025, tras analizar más de 860.000 conversaciones digitales sobre el disfrute estival en España

La llegada del verano activa el deseo de desconexión, bienestar y tiempo compartido. Así lo confirma el Informe Babaria Sun Lovers 2025, presentado durante su evento "Pool Event" para dar la bienvenida a la temporada estival. El estudio analiza más de 860.000 menciones digitales sobre cómo los españoles viven el verano, con una conclusión clara: buscamos momentos para refrescarnos (27,2%), socializar (21,8%) y relajarnos (15,1%), aunque la protección solar aún no ocupa el lugar que debería.

El 64% de los españoles busca bienestar en verano

Según el informe, el 64% de las conversaciones sobre verano están vinculadas a sensaciones de bienestar, convivencia y descanso. La estética pasa a un segundo plano, en favor de una belleza más consciente, ligada al autocuidado y al equilibrio emocional.



“La playa y la piscina se consolidan como los grandes escenarios del verano español”, apunta el estudio: la playa aparece en el 68% de las menciones, incluso en regiones de interior como Madrid, donde la piscina también gana protagonismo.

Lo que se conoce sobre la fotoprotección

Pese a los beneficios del sol, Babaria alerta de una gran contradicción: las búsquedas y dudas sobre protección solar aumentan hasta un 500% al inicio del verano, pero solo el 2,9% de las conversaciones mencionan explícitamente la fotoprotección. Además, menos del 13% de los españoles reaplica crema cada dos horas, y un 45% desconoce los daños de los rayos UVB.



Silvia Muñoz, directora de marketing de Babaria, lo resume así: “Defendemos el disfrute del sol, pero también la necesidad urgente de proteger la piel con consciencia y hábito”.

El lanzamiento de la nueva línea de Babaria 'On The Go'

Babaria aprovecha este informe para lanzar su nueva línea On The Go, con soluciones rápidas y eficaces para protegerse del sol en cualquier momento: