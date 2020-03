El lichi, una fruta exótica y muy beneficiosa para la salud

De origen chino y muy común en su gastronomía, el lichi o litchi es considerado un manjar por su exquisito sabor y los beneficios que aporta a nuestra salud. Aun así, existen contraindicaciones en su consumo. ¿Quieres saber más sobre este fruto? Sigue leyendo.

Se conoce como lichi, litchi, lichee, lychee, litchi chinensis o cereza de China y proviene de este país. Se trata de una fruta de color rojizo y ligeramente cubierta de púas que nace de un árbol cuyo tamaño puede alcanzar los doce metros de altura. Sus ramas son bajas y su corteza oscura, y florece a una temperatura de alrededor de 15ºC. Así, solo se pueden comercializar durante los meses de mayo, junio y julio, motivo por el que es complicado comprarlos frescos y, en su defecto, suelen venderse envasados o en forma de zumo.



Aunque Asía es el mayor productor de lichi –donde destacan países como India, Filipinas, Indonesia y China–, también se cultiva en Sudamérica, región en la que se introdujo en 1883. Además, también llegó a México hacia el final de los años 1890, cuando varios centenares de trabajadores chinos llegaron a Sinaloa a trabajar en la industria del ferrocarril.

Su sabor fresco y dulce, que recuerda al gusto de las uvas y el aroma de las rosas, y la consistencia de su textura hacen del lichi un excelente complemento para postres, ensaladas o macedonias de frutas. Pero no es solo su exótica apariencia y su potencial gastronómico lo que hacen del lichi un superalimento. Además, tiene multitud de propiedades muy beneficiosas para la salud y, por ello, va ganando terreno en la cocina occidental. Toma nota.

¿Qué es el lichi? Estas son sus propiedades nutricionales

Se trata de una fruta de color rojizo rosado, de pequeño tamaño y textura fina y suave. Su sabor es dulce y desprende un exquisito aroma fresco que hacen de esta fruta un manjar.



Es rico en carbohidratos, minerales como el magnesio y el potasio y vitaminas de los grupos B y C. Sin embargo, su aporte calórico es muy bajo: 5 unidades contienen alrededor de 70 kcal y cada fruta contiene, aproximadamente, 4 g de azúcar. Además, y como no podía ser de otra manera, es una excelente fuente de fibra. Así, es una importante fuente de energía pero, además, cumple una función dietética, ya que ayuda a eliminar toxinas.



Esta composición y valores nutricionales hacen del lichi un alimento muy útil en la lucha contra el envejecimiento de la piel. Tanto es así, que es considerado un elixir de juventud. Y es que el consumo de este fruto favorece la producción de colágeno, lo que mejora en gran medida la apariencia de nuestra piel, su tersura y su flexibilidad. Además, potencia la regeneración de los tejidos y estimula la cicatrización.

Propiedades medicinales del lichi

Además de todas las propiedades ya mencionadas, el lichi es una fruta antibiótica y posee sustancias epicatequinas, flavonoides que consiguen estimular la regeneración de los tejidos musculares y el corazón. Con todo, el lichi es un poderoso estimulador de las defensas, por lo que es útil para prevenir enfermedades.



Por último, contiene catequinas, sustancias muy beneficiosas para el estómago por sus propiedades antiinflamatorias. Así, es utilizado para tratar afecciones intestinales como la acidez, la gastritis o los dolores estomacales.

¿Hay contraindicaciones en el consumo de lichi?

Aunque no existen contraindicaciones específicas en el consumo de este fruto, parece ser el culpable de la muerte de muchos niños en Bihar, India. Después de un estudio publicado en 2017 en The Lancet, el consumo de este fruto producía cada verano desde 1995 una extraña dolencia en centenares de niños en Muzaffarpur, un distrito en el nordeste de India.



Esta misteriosa enfermedad provocaba que los pacientes, siempre menores de 15 años, entrasen en coma en mayo. Tres de cada cuatro niños afectados morían y, llegado el monzón, la epidemia desaparecía. Durante la búsqueda de la causa se barajaron varias hipótesis: infección del encéfalo, ingesta de metales pesados o exposición a pesticidas y, más tarde, se empezó a contemplar la posibilidad de que los lichis fueran los causantes, ya que esta región de India, Bihar, es lider en cultivo de estos frutos.



Dado que no se encontraba rastros de infección ni contagio en los pacientes, se pensó que podía ser una toxina la responsable de esta enfermedad. Esta provocaría bajos niveles de azúcar en sangre, convulsiones y encefalopatía.



Se confirmó que este fruto contiene altos niveles de hipoglicina A y 2-metileneciclopropanilalanina –MCPG por sus siglas en inglés. Esta composición provoca que, consumidos por la noche sin otros alimentos, los pacientes entrasen en hipoglucemia y, consecuentemente, desarrollasen encefalopatía.

¿Cómo puedes comer estos frutos?

Como decimos, es relativamente difícil encontrar lichi fresco en los supermercados y, por el contrario, suele comprarse congelado, ya que de esta manera de puede conservar durante un año. Además, también puedes encontrar lichi en forma de zumo o en almíbar. Pero, ¿cómo se puede utilizar el lichi en cocina?



Por su dulce sabor, a veces con un toque ácido, es un excelente ingrediente para preparar postres y adornar helados, así como para preparar salsas. Y por si esto fuera poco, también puedes consumir lichi en forma de vino o licores, receta en la que se suele mezclar con melocotón, guayaba, coñac y vodka. ¿Te atreves?



Si te animas, tú misma puedes cultivar lichis en casa. Para hacerlo, compra unos cuantos frutos, conserva sus semillas y lávalas para quitar la pulpa. Ponlas en remojo durante unos tres días cambiando el agua cada 24 horas. Cuando se hayan dividido, significará que están listas para germinar. Colócalas en los recipientes donde quieras asentar las plantas y enriquece la tierra, si quieres, con cáscara de huevo. Asegúrate de que la tierra se mantiene húmeda y en 3 o 4 semanas, las plantas crecerán.

