Adiós al running: el método 25-7-2 que ayuda a fortalecer tu abdomen en menos de 30 minutos, según una experta

Poco conocida, esta regla de oro para un entrenamiento eficaz te ayuda a deshacerte de la grasa del vientre rápidamente. Te contamos el método 25-7-2 de la fitgirl Camilla Dilan Akbas. ¡No te lo pierdas!

Todos sabemos que el abdomen es una zona donde se acumulan los excesos alimenticios y los efectos de la vida sedentaria en forma de grasa abdominal. Encima de los músculos abdominales, se almacena rápidamente grasa que provoca un vientre blando y menos firme.



Según nuestros hábitos de vida, incluso puede transformarse en pliegues o michelines en la parte baja del abdomen. Para prevenir o reducir esta grasa acumulada, el deporte es una solución genial: no solo ayuda a quemar calorías, sino también a fortalecer la faja abdominal y recuperar un vientre más definido. En este sentido, para alcanzar objetivos a través de la actividad física, es muy importante elegir bien el tipo de ejercicio.



No todos los deportes son igual de efectivos para combatir la grasa abdominal. Entre las técnicas interesantes, ya se ha hablado de la regla 10-3-2-1-0, que ayuda a perder grasa fácilmente. Pero la rutina de la influencer y fitgirl Camilla Dilan Akbas (conocida en redes sociales como @ShutupCamilla) también es muy eficaz. Promete un entrenamiento fácil de entender y seguir, ideal para conseguir un abdomen más firme.

Como en todas las rutinas deportivas nombradas con números, esta también tiene una explicación. Basada en un ratio muy sencillo, la regla 25-7-2 consiste en:

​​​​​25 minutos de entrenamiento

Intensidad nivel 7

2 veces por semana

Tal como explica Camilla Dilan Akbas en uno de sus vídeos de TikTok, no tendrás “ninguna excusa” para saltarte tu rutina anti-grasa abdominal, ya que es accesible para la mayoría. Las sesiones son cortas y solo se hacen dos veces por semana, por lo que no necesitas un horario muy flexible para cumplirla.

Regla 25-7-2: ¿qué ejercicio hacer para quemar grasa abdominal?

No se trata de practicar cualquier actividad física. La rutina de Camilla se basa en un solo ejercicio: el stair master. Esta máquina de gimnasio, un “escalera mecánica”, ayuda a quemar grasa abdominal de forma progresiva, aumentando tanto el gasto energético como el NEAT (esas pequeñas actividades cotidianas que favorecen la pérdida de peso).

Grasa abdominal: por qué la regla 25-7-2 puede ayudarte a tener un vientre plano

Subir escaleras trabaja naturalmente la faja abdominal con un movimiento sencillo (similar al de caminar), mientras quemas calorías y estimulas el cardio. En 25 minutos puedes gastar fácilmente varias centenas de calorías, dependiendo de tu peso y ritmo.



Aunque no es un método “milagroso” para marcar los abdominales, sí ayuda a tonificar esta zona. Además, la influencer recomienda no apoyarse en las barras laterales de la máquina, para intensificar el trabajo abdominal.

