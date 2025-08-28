Olvida la silla: descubre la postura de descanso china que pone a prueba tu flexibilidad y que casi nadie logra dominar

Muchos turistas cuando viajan a China se quedan sorprendidos al ver a los chinos sentados en una curiosa postura, en medio de la calle. El problema, es que cuando intentan imitar esa misma postura, directamente no aguantan, no son capaces o se caen para atrás. ¿Cómo puede ser esto posible? La clave podría estar en la flexibilidad, por lo que estamos ante un ejercicio revelador.

Si te encantan los retos, quédate con nosotras porque te traemos uno. Se trata de la postura de descanso china.



Normalmente, en España, cuando queremos descansar buscamos una silla o un banco por la calle. No tendemos a hacer esta postura de descanso en medio de la calle, como sí hacen los chinos. Ese podría ser el secreto de su buena flexibilidad, hacer este tipo de posturas desde que son niños.



Las redes no han tardado en intentar hacer la postura. Algunos han sido capaces, pero otros aseguran que ven imposible sentarse así y estar relajado, porque aguantan unos segundos hasta caerse. ¿Te animas a probar?

La postura de descanso china que ha generado debate en las redes: ¿eres capaz de hacerla?

En la cuenta de @mikeandmerytv en Instagram han publicado un vídeo que no podría ser más gracioso. La verdad, es que tienen razón en todo lo que dicen.



Afirman que si viajas a China, vas a ver a muchos chinos sentados en el suelo. Es como su postura de descanso, que aparentemente parece fácil, pero que cuesta aguantar.

Aunque intentan hacer la postura y le ponen muchas ganas, parecen incómodos y a la mínima se caen. Por eso han retado a los seguidores a intentar hacerla. Ojo, tienes que tener el pie completamente apoyado contra el suelo, no vale estar de puntillas.



La caja de comentarios no ha tardado en llenarse de respuestas de todo tipo. Hay usuarios que aseguran que es la postura de equilibrio y descanso por naturaleza y que todos deberíamos estar cómodos haciéndola, pero solo necesitamos practicar más.



También hay quienes dicen conseguirlo, pero otros que directamente lo ven imposible. La realidad es que se trata de la postura de yoga, "malasana", que con la práctica te ayuda a ganar apertura de caderas y flexibilidad.

¿Hay forma de conseguirlo?

Uno de los comentarios comparte el truco definitivo para lograrlo. Dice que la clave está en sentarse con las rodillas abiertas (no juntas) y con los brazos/torso en la zona de medio de las rodillas, con ellas totalmente abiertas al exterior. Luego, vas basculando el cuerpo para encontrar el punto de equilibrio y listo. ¿A que ahora parece más fácil?



Si intentas hacer la postura de forma natural, bajando con las piernas juntas, vas a ver que es imposible hacerlo si levantar los talones. La clave está en abrir las piernas y bajar los talones, apoyando completamente los pies a ras de suelo.



Es un ejercicio que está muy bien para mejorar la flexibilidad y para retarte con tus amigos. Seguro que con la práctica termina saliendo mejor.



¿Ya has probado? ¿Te sale?