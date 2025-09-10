Cambio de hora 2025: cuándo pasamos al horario de invierno en octubre y qué hacer para adaptarse mejor

Con la crisis petrolera de 1973 ya muy atrás, diferentes ministros habían planteado suprimir el cambio de hora, que molesta a muchos habitantes de la zona euro desde hace casi 50 años. Sin embargo, con la crisis del Covid-19, esta decisión se pospuso varias veces.
Pero hoy, 5 años después del confinamiento, uno podría preguntarse si vamos a tener este cambio de hora o no. A menudo, ni siquiera se indica cuándo ocurre (nuestros dispositivos se ajustan automáticamente). Esto hace que muchas veces no sepamos cuándo tendrá lugar o si finalmente se cancela. Así es cómo podrías prepararte para el cambio de hora. ¡Toma nota!
¿Cuándo pasamos al horario de invierno?
Año tras año, el cambio de hora suele ocurrir entre las 2 y las 3 de la mañana, una hora en la que normalmente estamos durmiendo. Al pasar a la hora de invierno, podríamos decir que 'ganamos' una hora de sueño o, en otras palabras, atrasamos una hora.
Este 2025, se prevé que el próximo cambio de hora se lleve a cabo en la noche del sábado 25 al domingo 26 de octubre, es decir, el último fin de semana del mes. Eso quiere decir que a las 3 de la mañana volverán a ser las 2 en la península, mientras que en las Islas Canarias, a las 02.00 horas serán las 01.00 horas.
¿Cómo puedes prepararte para la hora de invierno?
El paso a la hora de invierno puede ser complicado, porque para muchos supone perder de forma repentina una hora de luz solar. La luz del sol es muy importante para nuestra salud y puede provocar una verdadera falta de vitamina D. Además, para las personas que comen a horas muy constantes, este cambio altera por completo la rutina, lo que conlleva problemas de sueño.
A eso se suma que nuestro reloj biológico no entiende lo que ocurre. Por ello, conviene adaptar nuestra rutina con antelación. Se recomienda adoptar una buena rutina de sueño, si es posible hasta un mes antes del cambio de hora. Luego, una o dos semanas antes, ir ajustando poco a poco esa rutina para que el cuerpo se adapte. Esto implica acostarse un poco antes o después según la estación. También es importante demorar entre 5 y 10 minutos las comidas cada día. Esto quiere decir que si por ejemplo solemos almorzar a las 12:00, podemos empezar a hacerlo a las 12:05, y luego a las 12:10 a mitad de mes.