De morena a rubia: sigue estos pasos para teñirte el pelo

¿Estás pensando en aclararte el pelo? ¡Te contamos las mejores formas de pasar del moreno a rubio sin problemas de color!

Hay una ley que siempre se cumple: si eres morena, quieres ser rubia; y si eres rubia, quieres ser morena. Sin embargo, hay muchas técnicas de coloración que deben adaptarse a la estructura del pelo y al color original. Porque solo así se pueden prevenir los errores de color como el de la coloración naranja, amarilla o verde. Si quieres teñirte el pelo de rubio, es mejor acudir a un profesional para hacer este estudio.



El peluquero analizará la estructura de tu pelo y elegirá la técnica de coloración adecuada. Para elegir el método, también es importante saber la frecuencia con la que se ha teñido el pelo en los últimos años. Cuanto más dañado esté tu cabello y más pigmentos artificiales hayas usado ya, más complicado será el proceso de decoloración.



Aparte de la estructura del cabello, el tiempo y el dinero que vas a invertir, es importante determinar qué método de decoloración es el adecuado para ti. ¡Aquí tienes un resumen!

De morena a rubia en un día: es efectivo pero es caro.

De morena a rubia en un día... es posible pero sólo si inviertes muchas horas. Tienes que decolorar mechón por mechón y esto requiere tiempo. Si estás dispuesta a invertirlo, comienza por las puntas, porque la mayoría de los pigmentos de color se encuentran aquí. Solo cuando las puntas están preparadas, comienza el proceso de blanqueo.



Después del tiempo de exposición apropiado, los pigmentos disueltos se cepillan a mano y se aplican en otra parte del cabello. Esto significa que el proceso de decoloración se mantiene hasta que se alcanza el grado de decoloración deseado. Sin embargo, dependiendo del color original, este procedimiento puede llevar muchas horas y debe ser revisado continuamente. No es de extrañar que muy pocos peluqueros ofrezcan este servicio.



Las ventajas de este método: te vuelves rubia en un día. Si consigues que el paso de morena a rubia quede bien, solo necesitarás un tratamiento posterior con color.



La desventaja: este método es extremadamente caro y tendrá que invertir mucho tiempo.

De morena a rubia por etapas: invertirás más tiempo pero es más barato

Si puedes tomarte tu tiempo, también puedes aclarar tu cabello oscuro por etapas. Por ejemplo, con un proceso en dos pasos. Una pasada de decoloración puede aclarar el cabello hasta en siete tonso más claros. Si esto no es suficiente, deberías hacer una segunda pasada para lograr el rubio deseado.



Si el resultado es un naranja dorado, necesitarás hacerlo de nuevo o utilizar tinte. Sin embargo, esto solo es posible al día siguiente como muy pronto; ya que teñir dos veces en un mismo día no es posible por razones físico-químicas.

De morena a rubia utilizando las mechas

Otra forma de teñir el pelo de rubio es con mechas: tiñes el pelo poco a poco en varias sesiones y se aclara progresivamente.



La ventaja de este método: aclarar el pelo de castaño a rubio parece completamente natural y tu entorno apenas notará el cambio. Además, el procedimiento en sí no es complicado.



La desventaja: Los mechones de pelo se decoloran dos o tres veces hasta que consigues el rubio que deseas. Es muy complicado separar exactamente los mechones con tinte de los que no tienen tinte. Con lo cual, esto puede derivar en diferentes tonos de rubio.

De morena a rubia con la técnica "ombre hair": la mejor opción para el pelo corto

Si tienes el pelo corto y te gustaría ser rubia, el mejor método es el "ombre hair". Consiste en teñirte de rubio desde la raíz hasta las puntas y, en cada sesión de peluquería, te sanearías las puntas y te aclararías las raíces hasta que todo el cabello estuviera rubio. Al final nadie notará el cambio de color porque el pelo rubio fue decolorado durante varias semanas o incluso meses.



Lo bueno es que no hay miedo a las transiciones visibles, el primer choque será la primera vez que vayas pero a medida que crezca el pelo, será todo progresivo. La única desventaja es que este método no es adecuado para el pelo largo.

De morena a rubia: ¿en realidad es tan dañino como dicen?

Por supuesto, la decoloración no es sana para el cabello. Pero lo realmente dañino es la técnica de decoloración que utilices. Cuanto más tiempo dure el proceso de decoloración en sí y cuanto menor sea el contenido de hidrógeno del producto, menos se dañará el pelo y más claro y hermoso se volverá el rubio. Muchos peluqueros ahora también trabajan con Olaplex. Este aditivo, que se añade al color del cabello, hace que la coloración sea más suave a la vez que protege tu melena.



El pelo oscuro que haya sido castigado por los tintes, pueden incluso beneficiarse de la decoloración porque eliminaría el exceso de pigmento artificial. El pelo decolorado crecerá más ligero y sedoso.

De morena a rubia: ¿Me quedará bien?

Aunque ya no represente un gran problema dar el paso de convertirse de morena a rubia, la gran pregunta que todas nos hacemos es... ¿me quedará bien el rubio?



La regla básica es: el color natural del pelo y el tono natural de la piel forman una unidad. Cuanto más se cambie el color natural del cabello, más artificial puede parecer ya que no iría en consonancia con nuestra tez. Por ejemplo, las mujeres cuya piel tiende al color amarillo-grisáceo, el color rubio puede hacer que parezcan enfermas y cansadas. Cuanto más rosada sea la tez, más brillante y fría puedes parecer con el cabello rubio. Por el contrario, las pieles de color medio van mejor con un rubio miel o un rubio oscuro.



Si no estás contenta con tu nuevo color, puedes volverte a teñirte de morena fácilmente. Quizá teñirte de uno o dos tonos de rubio más oscuro puede ser suficiente para que te veas mejor. Para evitar que el castaño se vuelva verdoso, es mejor ir a la peluquería.

De morena a rubia: ¿en la peluquería o en casa?

En los estantes de los supermercados, puedes ver las cremas decolorantes y los tintes para el cabello. Lo primero que te vendrá a la cabeza es que puedes aclararte el pelo en casa, ¿verdad? Así es, con un gran "pero". Cuanto más oscuro, más dañado o más veces te hayas teñido el pelo, más probable es que se produzcan problemas de coloración y aparezcan los indeseados tonos verdes o amarillos... Un rubio perfecto que resalte el tono natural de tu piel, y proteja la estructura del cabello lo máximo posible; solo puede hacerlo un profesional.



Tomes la decisión que tomes, si quieres dar el paso de teñirte el pelo de rubio por ti misma, debes pedir consejo a un especialista (peluquero o maquillador). Puede recomendar el tono de rubio adecuado y, si es necesario, los productos apropiados.