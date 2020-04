Teñirse el pelo durante el embarazo: ¿es realmente peligroso?

Durante el embarazo, la mayoría de las personas cambian su estilo de vida para cuidar de su salud. Sin embargo, esto no sólo incluye la abstinencia de alcohol y una dieta equilibrada; incluso ir a la peluquería puede llegar a ser diferente. ¿Pero realmente es tan peligroso teñirse el pelo durante el embarazo? ¡Te lo contamos todo!

Para muchas mujeres teñirse el pelo es la parte fundamental de la visita a la peluquería, especialmente cuando las primeras canas son visibles. Por ello, es muy difícil abstenerse durante el embarazo. Pero es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aunque sabemos que los tintes para el pelo contienen muchos químicos, queríamos saber exactamente cuánto de cierto es el mito de que "teñirse el pelo durante el embarazo es peligroso".



No hay nada malo en un saludable escepticismo sobre los ingredientes de los tintes para el pelo. Después de todo, se necesitan muchos químicos para cambiar nuestro pelo de rubio a castaño o para hacer invisibles las mechas grises. Especialmente las mujeres embarazadas tienen miedo de poner en peligro la salud de su bebé con los tintes para el pelo. Pero, ya sea en la peluquería o en casa, ¿el tinte es tan malo como dicen?

¿El tinte para el pelo introduce sustancias químicas en el cuerpo?

No importa si se trata de sombra de ojos, esmalte de uñas o champú: las sustancias de los productos que usamos nunca deben ser transferidas al cuerpo humano. Los tintes para el cabello también deben cumplir este requisito. En los últimos años, han sido sometidos repetidamente a pruebas estrictas.



Aunque no existe un requisito de licencia para los cosméticos, sus fabricantes deben garantizar su seguridad. Utilizan muestras aleatorias para comprobar si los productos cumplen con los requisitos legales. Los productos cosméticos que representen un riesgo para la salud no deben estar disponibles en el mercado y esto también se aplica a los tintes para el pelo.



Según los expertos que realizan los controles de calidad en los cosméticos, declaran con respecto al embarazo y la lactancia: "en la actualidad no hay indicios de riesgos para la salud por los tintes para el cabello utilizados durante el embarazo y la lactancia".

¿Es tabú teñirse el pelo durante el embarazo?

Entonces, ¿teñirse el pelo es completamente seguro para las mujeres embarazadas y para el feto? Sí y no. Por un lado, los expertos señalan que actualmente no existen estudios específicos que demuestren que la coloración del cabello sea peligrosa. Pero solo porque algo no se haya probado aún, no significa que no exista.



Por otro lado, hay otro riesgo para las mujeres embarazadas por el teñido del cabello: el de las alergias. Los tintes para el pelo pueden causar reacciones alérgicas graves. Y esto se refleja en las etiquetas de advertencia de cada producto de coloración, teñido o decoloración.



Los fabricantes recomiendan una prueba de alergia 48 horas antes de teñirse. Para ello, elige una pequeña zona de piel detrás de la oreja, por ejemplo, y aplica el color puro (sin fijador). Si no pica ni quema después de la aplicación, el riesgo de que el tinte desencadene una alergia queda prácticamente eliminado. Esa alergia sería particularmente amenazante para las mujeres embarazadas porque podrían tener que abstenerse de tomar medicamentos.

Productos alternativos a los tintes químicos: los tintes de base natural

La buena noticia para las mujeres embarazadas que quieran estar seguras, es que hay alternativas al tinte de pelo convencional.

Tintes naturales para el cabello

Están hechos de ingredientes naturales como cortezas, hojas o polvo de henna. Sin embargo, a menudo se les añaden sales metálicas. Ten cuidado con los colores de la henna de los países no europeos. A menudo contienen PPD, una sustancia que se clasifica como perjudicial para la salud.

Champús colorantes: refrescan el color de las melenas apagadas y puede ocultar las raíces grises.

Líquidos que tiñen: se aplican en en las raíces y el color aguanta en el cabello hasta el próximo lavado.

Las mujeres embarazadas también deben prestar atención a lo siguiente

Nuestra conclusión: quien esté embarazada debe anteponer la salud de su cuerpo y la del feto a cualquier ideal de belleza. Por lo tanto, muchas mujeres embarazadas eligen la forma más segura y evitan teñirse el cabello con sustancias químicas durante el embarazo y la lactancia. De esta manera, se puede reducir con total seguridad cualquier riesgo químico. Sin embargo, gracias a las alternativas a los tintes químicos, no tienes porqué renunciar a teñirte el pelo.



Si quieres teñirte el pelo, te recomendamos que te hagas un test de alergia, aunque ya lo hayas hecho con anterioridad. Durante el embarazo, el equilibrio hormonal y la calidad del cabello cambian y como consecuencia, no sólo el color del pelo puede resultar diferente al de antes, sino que también puede aumentar la susceptibilidad a las alergias.