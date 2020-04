Teñirse el pelo: estos son los 7 errores más comunes

¿Quieres probar un nuevo color de pelo? Si quieres teñirte el pelo tú mismo en casa, ¡deberías saber esto!

Rubia, morena, pelirroja... No importa el color de pelo que la madre naturaleza nos haya dado, en algún momento, todas las mujeres tienen el deseo de cambiar de color. Mucho más cuando las primeras canas empiezan a aparecer. Ir a la peluquería es, por supuesto, la solución más fácil, pero no necesariamente la más barata. Es mucho más barato teñirse el pelo en casa.



Pero incluso si el producto segura una "fácil aplicación", las cosas pueden salir mal. Te mostramos los siete errores de color más comunes y le damos consejos sobre cómo evitarlos.

1. Evaluación incorrecta del color inicial del pelo

¿Marrón claro o marrón medio? ¿O rubio oscuro? A muchas mujeres les resulta difícil determinar correctamente su propio color de pelo y lo califican como demasiado oscuro. Para que el resultado de la coloración sea el deseado, es importante que el color inicial del cabello sea el correcto. Sólo entonces una rubia mediana se vuelve realmente castaña avellana.



Así es como se evita este error: commpara el color del pelo (ya sea teñido o natural) con las imágenes de lso mechones de pelo que se muestran en la mayoría de los envases de tintes. Esta es una buena pista.



Si el color de pelo original no aparece ahí en ningún caso, debes buscar una alternativa. Si no estás segura, pregunta a tu peluquero de confianza cuál es tu color de pelo. No tienes por qué decirle que prefieres teñirte el pelo en casa en vez de en su peluquería.



Si no estás segura del color de tu pelo, en lugar de usar un color permanente, puedes probar primero un baño de color, porque se te quitará después de 6 a 8 lavados.



Si no te gusta el resultado, el color puede ser eliminado del pelo sin mucho esfuerzo y a corto plazo. Una buena alternativa entre el baño de color y el tinte es un teñido intensivo: dura de 6 a 8 semanas.

2. Error de coloración: Las expectativas son demasiado altas

Ser rubia alguna vez fue tu sueño durante mucho tiempo. Pero en lugar de parecerte a Marilyn Monroe, tu pelo se parece más al de Pipi Calzaslargas ahora mismo. Es naranja y no está distribuido uniformemente, sino que está teñido a trozos.



Así es como se evita este error: se pueden obtener grandes resultados con productos de coloración de uso doméstico. Pero no todos los cambios de color pueden realizarse en tu propio baño. Los cambios extremos requieren un análisis preciso de la estructura del cabello y un buen conocimiento de los procesos químicos que tienen lugar durante la coloración. Si te decoloras el pelo tú mismo, corres el riesgo de que el producto funcione durante demasiado tiempo (lo que causará un daño adicional al pelo) o demasiado corto (el resultado: ¡naranja!).



Por lo tanto, si quieres mechas o cambios radicales de color, acude a tu peluquero de confianza. Si solo quieres cambiar tu tono natural por uno o dos tonos o sobrecolorar una raíz gris, puedes hacerlo en casa.

3. Error de preparación: tómate tu tiempo para prepararlo todo

Has comprado un tinte para el pelo para tu casa y te gustaría empezar de inmediato, al fin y al cabo, no tardas mucho tiempo en hacerlo. Corre, ponte una toalla vieja alrededor de los hombros y estarás lista para empezar...



¡Cuidado! Quizás hayas olvidado cosas importantes como las pinzas para el pelo, un peine y un reloj con cronómetro. Prepáralo bien porque una vez que empiezas con la mezcla, no hay tiempo para buscar, después de prepararlo tienes que aplicártelo inmediatamente...



Esta es la mejor manera de hacerlo: tómate tu tiempo para una buena preparación antes de teñirte el pelo. Asegúrate de que las siguientes herramientas estén a mano:

Pincel para teñir: facilita la aplicación, especialmente si sólo quieres teñir las raíces.

Pinzas para el pelo (¡hechas de plástico!) y peine de puntas finas: permiten dividir y fijar las mechas individuales.

Toalla y ropa vieja: así no dejarás una mancha desagradable de pintura en tu ropa favorita.

Un reloj o la alarma del teléfono móvil: ayuda a controlar el tiempo exacto de exposición.

Vaselina: previene la decoloración de la piel.

4. Error de cantidad de tinte: asegúrate de tener la dosis adecuada

Ya has preparado todo correctamente: la toalla vieja y la alarma del móvil están listos para controlar el tiempo, la vaselina aplicada a la piel para protegerse... y ahora queda el último paso: la aplicación. De repente, ¡te das cuenta de que no hay suficiente tinte!



En las raíces habías dosificado generosamente y ahora se está quedando corto para el largo de tu melena. La consecuencia puede ser la irregularidad del resultado. Porque no todas las partes entraron en contacto con el producto por igual.

Así es como se evita este error: ¿tienes el pelo corto? Si es así no hay problema. Seguramente tengas producto de sobra. Pero si el largo de tu melena es hasta los hombros, necesitarás dos paquetes de tinte para evitar el problema de aplicación. Mezcla el segundo paquete de inmediato para que puedas usarlo sin perder mucho tiempo.



Está genial que quieras teñirte el pelo tú misma para ahorrar dinero, pero no hagas lo mismo con el segundo paquete, de lo contrario no conseguirás el resultado que quieres.

​5. Error de elección de tinte: ¿tintes orgánicos o tintes químicos?

Estabas muy segura de que habías elegido el color correcto pero de alguna manera el castaño claro que querías resultó ser bastante irregular. Sólo los diez primeros centímetros de raíz tienen el color correcto pero nada ha cambiado en el resto de tu melena.

Así es como se evita este error:

​Así es como se evita este error:los tintes naturales con henna o los extractos de cáscara de nuez tiñen el cabello según un principio de acción diferente al de los tintes químicos. Algunos tintes naturales para el pelo también contienen sales metálicas para intensificar el proceso de teñido. Esto en sí mismo no sería ningún problema, el único problema es que el cabello que ha sido teñido una vez con tintes naturales para el cabello, no debe ser tratado con tintes químicos después.



Espera con la coloración química hasta que el pelo teñido haya crecido completamente o haya sido cortado. De lo contrario el resultado es impredecible, en caso de blanqueamiento puede incluso llevar a una coloración verde permanente.

​6. Error de coloración: tiñe siempre todo el cabello, no solo las raíces

Cuando aparecen las primeras canas muchas mujeres empiezan a buscar un tinte y, si la mayoría del cabello ya está gris y tienen el pelo teñido de antes, comienzan la lucha contra las raíces. Tranquila, en principio, no hay problema en teñir las canas en exceso.



Sin embargo, muchas mujeres cometen el error de teñir las raíces de un color diferente al que ya tenían, pero solo las raíces. El resultado del color entonces a menudo resulta irregular: las raíces tienen un color diferente al del resto del cabello. Por ello, siempre es mejor teñir el cabello completo.

Así es como se evita este error: hay un truco para conseguir esto: aplica un poco de acondicionador de raíces a puntas, o en todas las áreas que aún tienen el color deseado. Envuelve el cabello en papel de film y espera unos minutos a que el producto se absorva.



Luego aplica el tinte con un pincel solo en las raíces. No apliques el tinte en los mechones y puntas hasta los últimos doce minutos del tiempo de aplicación. Esto refrescará tu color sin que sea demasiado fuerte. Enjuaga tu cabello después de que el tiempo de aplicación haya terminado y trátalo como se describe en las instrucciones.

7. No sueles leer las instrucciones: ¡error!

"No es la primera vez que me tiño el pelo", al menos eso es lo que pensaste antes y por eso no leíste las instrucciones cuidadosamente. Es raro que el resultado sea diferente al de la última vez. El cabello parece más dañado de lo normal.



Así es como se evita este error: Incluso si tienes una rutina de teñirte el pelo: ¡deberías leer las instrucciones siempre!



Por un lado, esto te ayudará a no olvidar pasos importantes del proceso de coloración. Por otra parte, es posible que el fabricante haya cambiado la composición del agente colorante y, por ejemplo, reduzca el tiempo de aplicación. Si expones tu cabello al color por mucho tiempo, no obtendrás el color que deseas. Deberías evitar esto a toda costa y leer siempre las instrucciones.

Una buena pregunta es... ¿Te lavas el pelo antes de teñirte?

Normalmente las instrucciones de uso dicen que debes humedecer tu pelo antes de teñirlo, pero no lavarlo. Y hay una buena razón para esto: es importante lavar el pelo antes de teñirlo para eliminar cualquier residuo de productos como la laca, el gel, los tratamientos capilares, etc. Esto debe ser así porque de lo contrario se creará una película alrededor del pelo y puede no ser impregnar bien el tinte. Con lo cual, obtendrías un resultado de coloración no deseado.



Por lo tanto: No debes lavarte el pelo con champú antes de teñírtelo, sino solo con agua. El último lavado con champú debería haber sido 1 ó 2 días antes.

Recuerde eso: ¡El pelo teñido quiere ser cuidado!

Después de la coloración, usa un champú y un acondicionador especial para este tipo de pelo para que el nuevo color dure más y que el pelo esté siempre brillante.



También es importante suministrar nutrientes a la estructura del cabello después del tinte. Especialmente en verano, deberías usar un champú o productos de cuidado especial con filtro solar.