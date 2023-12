El arte de los rizos perfectos: Todo sobre el método del bol

Un tutorial fácil y accesible ha ganado popularidad en las redes al prometer la obtención de rizos bien definidos sin ningún rastro de encrespamiento. Solo se requiere paciencia y un recipiente lleno de agua para mojar, estrujar y volver a mojar el pelo.

La relación entre el agua y el cabello rizado es compleja. Aunque la humedad ambiental suele ser una causa principal del encrespamiento, numerosos usuarios de las redes afirman que saturarlo completamente con agua antes de peinarlo ayuda a definir los rizos. La tendencia, conocida como #bowlmethod, ha inundado las TikTok con tutoriales que han acumulado más de 493 millones de visualizaciones y sigue en aumento.



En esta plataforma social, los elogios hacia este método son abundantes, considerándolo para muchos como la solución definitiva para combatir el encrespamiento y domar el cabello rizado, especialmente en invierno. A diferencia de muchos trucos virales, es importante destacar que este método no es rápido y requiere tiempo y paciencia. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente y cómo se lleva a cabo? Peluqueros expertos proporcionan respuestas.

El ‘Bowl Method’



Es una técnica eficaz para hidratar y dar forma a los rizos en cabellos rizados y ondulados. La ejecución es bastante simple: solo necesitas un recipiente grande con agua para empapar tu cabello. Luego, aplicas productos de peinado cuando el cabello está muy mojado y procedes a sumergirlo y apretarlo para que los productos se absorban adecuadamente. El ciclo de mojar y estrujar se repite alrededor de cuatro veces.



El peluquero Eduardo Sánchez de Maison Eduardo Sánchez explica que esta técnica respeta la naturaleza del cabello rizado, proporcionándole una hidratación profunda con agua y acondicionadores que previenen la sequedad y el encrespamiento. Destaca que este método es eficiente para cabellos porosos y encrespados, pero subraya la importancia de que el agua esté fría o tibia, evitando temperaturas muy altas. En resumen, se trata de un enfoque útil para reducir el frizz, definir los rizos y sin enjuague distribuir uniformemente el acondicionador.

Cómo realizar este método

Los tutoriales examinados siguen una técnica consistente. Comienzan preparando un recipiente grande con agua, lavando y acondicionando el cabello, seguido de un enjuague completo. Después, desenredan el cabello con un cepillo y aplican un suavizante sin enjuague. A continuación, utilizan una crema para definir rizos, cepillan el cabello hacia adelante y sumergen las puntas en el agua, bajando hasta llegar al cuero cabelludo. Al sacar la cabeza del recipiente, aprietan el cabello para eliminar el exceso de agua y repiten el proceso de remojar y estrujar al menos tres o cuatro veces. Luego, pueden sacudir el cabello y dejarlo secar al aire o envolverlo en una toalla de microfibra hasta que esté seco. El procedimiento concluye con la aplicación de un aceite hidratante.



La fundadora de Campos Curlyhair, Conchi Arias, tiene una perspectiva clara al afirmar que esta técnica es efectiva para melenas onduladas, ya que ayuda a agrupar el cabello y controlar el frizz. Al sumergir y sacar la cabeza repetidamente del recipiente, se logra lo que en el mundo de los rizos se conoce como 'algas', que representa un tipo de ondulación muy atractiva.

Para asegurar un buen estrujado del cabello, Arias recomienda la técnica de pulsing, que implica colocar las puntas del cabello en la palma de la mano y apretar desde abajo hacia arriba hasta que el agua se haya eliminado. Luego, realizamos micro plopping, que implica eliminar el exceso de agua con una toalla de microfibra sin enrollar el cabello. Para esto, extendemos la toalla sobre una superficie plana, colocamos el cabello dentro, presionamos hacia arriba con la toalla y la envolvemos alrededor de la cabeza para asegurar que las ondas queden bien posicionadas. En caso de enrollar el cabello, el rizo no se forma correctamente.



"Aunque el método resulta exitoso, personalmente lo encuentro bastante elaborado y extenso, y su eficacia depende del tiempo que uno esté dispuesto a invertir, y no es recomendable para aquellos que buscan resultados rápidos", opina Arias.

¿Es realmente efectivo?

Aunque este procedimiento añade varios minutos adicionales a la rutina de cuidado capilar, la mayoría de los expertos consultados considera que vale la pena invertir este tiempo extra. La estilista y responsable de peluquería de Tacha Beauty, Raquel Aguilera, respalda firmemente esta idea: "Este método es la mejor opción para obtener buenos rizos, siempre y cuando se utilice una línea de lavado y productos de estilizado de alta calidad. Es crucial que los productos no contengan sulfatos, parabenos ni siliconas, y que proporcionen una hidratación y nutrición adecuadas. La técnica del bol permite lograr rizos bien definidos, sin encrespamiento y con un alto nivel de hidratación."



Generalmente, el cabello rizado tiende a ser seco y poroso, por lo que beneficia enormemente de la combinación de agua con productos hidratantes que sean capaces de sellar la cutícula. Además, resulta altamente benéfico que el cabello se seque utilizando un turbante o una toalla de microfibra en lugar de recurrir a una fuente de calor. El peluquero Eduardo Sánchez está de acuerdo, señalando que este método es especialmente adecuado para cabellos ondulados o rizados. Asimismo, destaca su capacidad para reducir el volumen y mitigar el efecto de la electricidad estática. "Mediante esta técnica, se logran rizos con un aspecto natural y un efecto más duradero, tiene una aplicación sencilla que deja el cabello seco, hidratado, nutrido, peinado, brillante y suave", señala.



¿Podría ser perjudicial?

Inicialmente, es una técnica altamente efectiva y segura, pero se debe tener precaución. "Puede resultar perjudicial si no seguimos correctamente los pasos o si no aclaramos el cabello de manera adecuada. También es importante no utilizar productos inapropiados, ya que no eliminar por completo el uso de sulfatos sería un grave error", advierte Eduardo Sánchez. Raquel Aguilera añade que si este método "se realiza con productos que contienen sulfatos, parabenos y siliconas, conseguiremos exactamente lo contrario: un cabello seco y propenso al encrespamiento".



Es importante destacar que escurrir el cabello también puede generar repercusiones. Conchi Arias advierte que si se realiza un exceso de pulsing con el cabello demasiado mojado, la cutícula podría experimentar estrés. Por lo tanto, es crucial controlar la frecuencia y aplicar presión solo las veces necesarias para evitar posibles daños en el cabello y la cutícula.



¿Qué alternativas existen?

Para aquellas personas que no desean dedicar tanto tiempo a obtener rizos definidos, existen opciones eficaces. Juanjo Gabriel, estilista del salón Bigudí, sugiere una alternativa práctica: aplicar el producto directamente en el cabello mojado durante la ducha, desenredarlo y estrujarlo. Este método resulta efectivo y es considerablemente más rápido que la técnica del bol.



Si la idea de emplear una gran cantidad de agua que gotea para peinar el cabello resulta abrumadora, la estilista Conchi Arias propone la opción de utilizar un acondicionador sin enjuague: “Yo prefiero utilizar una bruma para mojar el cabello hasta que se agrupe y, después, aplicar un acondicionador sin enjuague con productos de definición. No hace falta algo tan aparatoso como el método bol. Para evitar el encrespamiento hay otras soluciones si sabemos la causa del problema. Por ejemplo, en días húmedos nuestro cabello, que tiene carga negativa, se va a encrespar seguro. Para evitarlo, antes de aplicar los geles de definición podemos poner una capa de aceite ligero en el pelo mojado para que el agua no penetre tanto. Si la causa del frizz es la deshidratación, lo ideal es nutrir. Además de mascarilla, recomiendo utilizar acondicionador sin aclarado y sellar con un aceite ligero. Esto crea una película oleosa alrededor de la cutícula que hace que la hidratación no se escape”



Según el peluquero Eduardo Sánchez, la gestión del encrespamiento está vinculada a diversos aspectos: "Es esencial emplear productos que hidraten y nutran, así como aceites naturales, un champú de calidad, acondicionador y mascarilla. Además, resulta indispensable cortar las puntas cada tres meses y abstenerse del uso de herramientas térmicas".