La Doctora en Farmacia y licenciada en nutrición enfatiza que los champús anticaída no previenen la pérdida del pelo, y nos recomienda algunas alternativas eficaces.

Este sábado 23 de septiembre comienza oficialmente el otoño en España, y al igual que la caída de hojas de los árboles, nuestro cabello también tiende a caerse más en esta temporada, pero ¿por qué razón pasa esto?



La respuesta depende de la densidad y cantidad de cabello que tenga cada persona, aunque lo habitual es que se caigan alrededor de 100 cabellos por día. En contraste, hay épocas del año en la que el crecimiento del mismo se acelera, que suele ser en primavera, donde una vez los cabellos se desprenden, la raíz se 'despierta' para producir nuevos cabellos.



La Boticaria García explica: "Aunque notemos la caída del cabello en septiembre u octubre, el pelo lleva cayéndose desde junio, que es cuando ha dejado de alimentarse".



Este proceso es natural y no es evitable, y se puede ver como una renovación que no es en vano. Lo que es evitable es que la caída no sea excesiva, y para lograrlo, la licenciada en nutrición destaca que una alimentación rica en mariscos y pescados, con activos como el Omega 3, son esenciales para que la pérdida de pelo no sea abundante.

¿Qué producto funciona para frenar la caída con mayor eficacia?

La experta tiene en claro que "Los champús anticaída no sirven para nada", sin embargo, existe una alternativa que previene la perdida masiva de cabello: "El Minoxidil sí funciona porque está pensado para atravesar las capas y llegar al cuero cabelludo, eso sí, para que funcione hay que echárselo de manera constante. El formato en espray, sirve para ensanchar los capilares y el pelo obtiene más nutrientes". El Minoxidil es un medicamento que no requiere receta para su compra y es un tratamiento para evitar la caída del cabello, de aplicación directa sobre el cuero cabelludo.



La experta también agrega que las vitaminas C y E son algunos de los nutrientes más eficaces en contra de la perdida de pelo, puesto que aportan flexibilidad, fuerza y una barrera contra radicales libres que debilitan los folículos capilares. A continuación nos explica la forma en que ayuda cada una de las vitaminas clave.



Vitamina C: Estimula la producción de colágeno, esencial para mantener un cabello fuerte y sensible.



Vitamina E: Ayuda a combatir el daño a causa de los radicales libres y mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo, promoviendo un mejor crecimiento de cabello



Vitaminas del complejo B: Mejoran la elasticidad del cabello y lo fortalecen desde la raíz, gracias a la biotina (B7) y al ácido fólico (B9).



Vitamina D: Promueve la creación de folículos capilares, esencial para el crecimiento del cabello.



Recuerda que si optas por recurrir a suplementos vitamínicos, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de tomarlos.