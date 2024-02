Letizia y su nuevo look: melena 'midi' y sobriedad para recibir al presidente de Paraguay

La Reina Letizia ha vuelto a sorprendernos con un cambio de look que ha acaparado todas las miradas.

Un corte de pelo rejuvenecedor y un estilismo sobrio y elegante han sido la elección de Doña Letizia para recibir al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, y a su esposa, Leticia Ocampos, en un almuerzo celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

Un corte ' midi ' que quita años

Letizia ha dicho adiós a su melena larga y ha optado por un corte 'midi' ligeramente desfilado que le aporta frescura y dinamismo. Un cambio favorecedor que enmarca su rostro y le quita años de encima.

Elegancia sobria

Para la ocasión, la Reina ha elegido un traje de Bimba y Lola que ya había lucido en otras ocasiones. Un dos piezas de chaqueta oversize con doble botonadura y pantalón pitillo en color verde botella, que combinó con un top lencero negro y salones de Carolina Herrera. Un estilismo sobrio y elegante que resaltaba su nuevo corte de pelo.



Más allá de su impecable look, el encuentro entre Letizia y Leticia Ocampos ha estado marcado por la cordialidad y el compromiso con la igualdad. Ambas mujeres, con estilos diferentes pero con valores compartidos, han demostrado una vez más su papel como referentes para las mujeres de todo el mundo.

El nuevo look de la Reina Letizia no ha pasado desapercibido para nadie. El corte de pelo 'midi' se ha convertido en una de las tendencias de la temporada y muchas mujeres ya se han animado a seguir sus pasos. Un cambio que demuestra que la Reina no solo es un icono de la moda, sino también una mujer moderna y actual que sabe adaptarse a las nuevas tendencias.



La semana ha sido intensa para la Reina Letizia, con diferentes actos y compromisos oficiales. Sin embargo, ha sido este cambio de look el que ha puesto el broche de oro a una semana llena de actividad. Un nuevo corte de pelo que marca un antes y un después en el estilo de la Reina y que la consolida como un referente de moda a nivel internacional.



¿Te animas a probar el corte 'midi' de la Reina?