El corte de pelo 'Rachel' de Jennifer Aniston, actualizado para 2024

La actriz inaugura el año con nuevo corte de pelo clavicut

Para empezar el 2024 con un estilo renovado y nuevos propósitos, una de las opciones es hacer un cambio radical a tu imagen para modernizarte.

El corte de pelo “Rachel”

A finales de los 90, la serie Friends hacía del estilo del personaje Rachel Green un modelo a seguir. Todas las chicas querían tener el pelo como “Rachel” y así, Jennifer Aniston se convirtió en una de las primeras it girls en crear tendencia entre los millennials.

El furor que causó el estilismo en su momento fue enorme, pero ahora, después de Friends: The Reunion, se volvió a poner de moda. Según el portal de productos de belleza Just My Look, la demanda del corte Rachel ascendió en un 179% después de la famosa reunión de actores del elenco. El hashtag #RachelGreen ha alcanzado los 600 millones de reproducciones en TikTok. El capítulo especial de la reunión ha vuelto a catapultar la popularidad de este corte suficientemente largo como para no ser demasiado arriesgado pero con capas y marcado de manera muy evidente.

Versión renovada

En medio de esta locura por el corte, la propia Anniston ha decidido mostrar su versión 2.0 nada más y nada menos que en los Globos de Oro 2024. Este nuevo estilismo evita las capas ultramarcadas y apuesta por capas más largas, sutiles y fragmentadas que caen alrededor de la cara hasta la altura de los hombros y en un tono rubio. Su nuevo estilo clavicut sigue fiel a la raya al lado, pero con un resultado más elegante y chic. Este corte se va a convertir en la nueva tendencia de este 2024, con menos volumen que el corte “Rachel” original, enmarca y estiliza el rostro. Se marca liso con secador y solo se da un poco de volumen en el flequillo y ligeramente en las puntas. Al ser un corte capeado, se crea un efecto despuntado con mucho movimiento.

Anniston se presentó al evento con un vestido negro de cuentas de Dolce & Gabbana, piel bronceada, maquillaje de Angela Levin y manicura burdeos.

La elegancia de Rachel Green y Jennifer Aniston marcaron a toda una generación y perdura hasta la actualidad. El look que ha elegido esta vez de carácter relajado y minimalista podría perfectamente estar inspirado en sí misma, pues recuerda al que lució en los premios Emmy de 1995. En la versión de hace 30 años, ya apostó por un vestido sencillo y elegante, en color negro y escote palabra de honor, con su melena desenfadada, suelta y con raya lateral.