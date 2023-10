Una conocida psicóloga alerta sobre la controvertida letra de la última canción de Bad Bunny

El alto contenido sexual de las letras de la canción ‘Baticano' ha causado un gran revuelo y un aluvión de críticas.

El nuevo álbum de Bad Bunny 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ está en el punto de mira. Se estrenó el 13 de octubre y es el último disco del puertorriqueño, que fiel a su actividad prolífica, contiene 22 canciones que se prolongan durante una hora y 21 minutos.

Otro gran éxito

Las canciones de Bad Bunny se alejan en este disco de lo más comercial y caben hasta violines y pianos. El álbum, que se lanzó el viernes, se convirtió en el más reproducido en un solo día en Spotify en 2023. En él se incluyen colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi.

Los expertos dicen que el disco tiene un sonido más crudo y recuerda a sus inicios. Lo que no ha convencido a todo el mundo y se está comentando en redes sociales es la letra de algunas de las canciones. En particular, el tercer verso de la canción “Baticano”, en el que se puede escuchar:

“Tal vez mi música no sea sana

Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana

…

La noche se puso kinky

Tres deo' en el toto, en el culo el pinky

Las moña' violeta como Tinky Winky

Una nalgá' y la dejo como Po, ey

Le doy por donde hace pipí y por donde hace popó”

Lo que opina la experta

La psicóloga y divulgadora en redes María Esclapez se preocupa por el impacto que puedan causar letras como estas en los miles de jóvenes que escuchan al artista. A pesar de reconocer que “la misión de un cantante no es educar a nadie”, a falta de una educación afectiva de calidad "esta es la que reciben esos miles de jóvenes", añade.

Es por ello que Esclapez hace un llamamiento a la sociedad: "si no hacemos nada, llega un punto en el que estos chavales, que aún no tienen nociones acerca de las relaciones de pareja, van a normalizar esto”. No se puede permitir que un adolescente que está empezando a descubrir el mundo aprenda que la dominación, la misoginia y el machismo son las bases para construir las relaciones. Según los problemas que atraviesa la sociedad se debería poner el foco en "el consentimiento y la responsabilidad afectiva y la importancia de discernir entre lo que se puede y no se puede hacer en una relación".