¡Vuelve 'Élite'! Así son los personajes de la serie en la vida real

Nos hemos vuelto adictos a las tecnologías, pero también a las series. Esto último aunque a veces no te deje salir de casa. Al salir de clase, Compañeros, Física o química, El internado, SMS... la parrilla televisiva no sería lo mismo sin las series de instituto y Netflix lo sabe, por eso ha querido exprimir al máximo este formato y se hace un año se coronaba con la creación de Élite, una serie centrada en un grupo de estudiantes que creados precisamente para olvidar los cánones establecidos en las series del pasado.

Como pudisteis comprobar en la primera y segunda temporada, si esperabais ver a un Quimi, una Valle, un Cabano o una Ruth, estabais muy equivocadas y es que Élite es distinta a todo lo que conocemos. Pero aunque las diferencias con el resto de ficciones españolas es notoria, Élite también destaca por tener los clichés de siempre pero con un toque fresco e innovador que no dejará indiferente a nadie. Lo tiene todo, amor, dinero, sexo, drogas, violencia, asesinatos... y un reparto increíble de actores y actrices que muchos desconocen pero que seguro ya no podrán olvidar.



¿Te has vuelto un adicto a las series de Netflix? Confiésalo, estás deseando llegar a casa cada día y ver un nuevo capítulo de alguna serie online. A veces, hasta pones en silencio el móvil y pasas de ese audio de 8 minutos que te ha mandado tu amiga contándote el último capítulo de su historia con el chico que le gusta. ¡Netflix es mucho más entretenido, sin duda!



La serie lleva dos años en lo más alto en Netflix, y en multitud de países como España e Italia. Sin embargo, allí aunque cuentan con la serie española han querido hacer su propia versión llamada 'Baby'. Si os gustó Élite, ¡la versión de Italia también os encantará!

Tanto fue el auge de Élite que ya desde el comienzo de la primera temporada la productora anunció el estreno de la segunda y casi sin darnos cuenta, ¡la tercera ha llegado!''¿Se lo decimos? Hombre, habrá que decirles cuando volvemos de vacaciones, ¿no?'', comentaba Miguel Bernardeu en Instagram hace unos días, a lo que su compañera de reparto, Dana Paola respondía con un: ''No, mejor de una vez, pero los dos a la vez, ¿vale?''. ''¡Septiembre!'' Gritaron los actores al unísono para finalizar el video de estreno de la segunda temporada. En solo medio año, las puertas de Las Encinas se abren de nuevo y la tercera parte de Élite promete mil sorpresas. ¡Ay, qué ganas de volver a ver por los pasillos de Las Encinas a Lu, Guzmán, Christian, Nadia y Ander! Y más ahora que sabemos que las vidas personales de sus protagonistas están más calentitas que nunca. Recordad que Esther Expósito -Carla en la ficción- acaba de romper con Álvaro Rico, -Polo en la serie- y Aitana, sí, Aitana, la de hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte... mantiene una idílica relación con el hijo de Ana Duato, Miguel Bernardeu.

¿Qué? ¿Qué todavía no has visto la serie? ¿Increíble! Menos mal que te traemos un resumen de lo más completito para que este fin de semana ya estés al día de todos los cotilleos en la vida de sus protas.

La serie cuenta la historia de unos estudiantes que estudian en un colegio adinerado de Madrid. La trama se realiza casi toda en el instituto de las Encinas, y el drama de la serie comienza con una siniestra muerte en una fiesta. Durante la serie se tocan temas muy diversos entre ellos la homofobia, el racismo, y la diferencia de clases.

¿Pero sabes quiénes son los protagonistas que salen en cada episodio en la serie?

Carla (Esther Expósito): es la marquesa de Élite. Es una niña rica, y muy coqueta. En la serie cuenta con un triángulo amoroso bastante interesante con otros de los personajes como Christian y Polo.

Polo (Álvaro Rico): es un niño rico hijo de dos mujeres lesbianas e influyentes en el mundo de la moda. Polo está enamorado de Carla, pero tendrá que competir con Christian por su amor durante la serie. Unos líos amorosos que darán mucho que hablar.

Nadia (Mina el Hammani): de origen musulmán, tiene que lidiar con comentarios y opiniones racistas durante su etapa en las Encinas. Sin embargo, ella sigue luchando por su sueño de ser embajadora de la ONU, a pesar de los comentarios de sus compañeros.

Guzmán (Miguel Bernadeau): es casi el líder del grupo, y se muestra muy arrogante con aquellos que entran becados a la escuela. Tiene una relación con Lucrecia, aunque terminará fijándose en Nadia, lo que le causará problemas.

Omar (Omar Ayuso): es el hermano de Nadia, y es el primer debut del actor en una serie. Este personaje no estudia en las Encinas de su hermana pero sí tiene relación con muchos de los protagonistas de la serie porque vende droga. Omar, es homosexual pero en secreto lo que también dará mucho que hablar en la trama de la serie.

Lucrecia (Danna Paola): es hija de dos diplomáticos mexicanos. Es la novia de Guzmán, sin embargo tendrá que lidiar con Nadia a quien le hará la vida imposible por su novio.

Marina (María Pedraza): es la protagonista de la serie. Todas las historias giran en torno a este personaje. Es hermana de Guzmán, por lo que también viene de la misma familia adinerada. Sin embargo, cuenta con un pasado oculto que muchos desconocen.

Valerio (Jorge López): Medio hermano de Lu y enamoradísimo hasta las trancas de ella. Fiestero empedernido, no teme a coquetear con las drogas y como era de esperar, es pésimo en los estudios.

Rebeka (Claudia Salas): Joven de barrio que llega a Las Encinas para revolucionarlo todo, empezando por enamorarse de Samuel.

Cayetana (Georgina Amoros): Avergonzada de sus orígenes humildes hace todo lo posible porque sus compañeros no se enteren de que en realidad, es una alumna becada hasta que Lu le deja en ridículo delante de todos destapando la verdad.

Además de un reparto exquisito, la serie cuenta con el escenario perfecto, Las Encinas, nombre que recibe el instituto y que con numerosas secuencias exteriores y una cuidada fotografía consigue enganchar al espectador de principio a fin. Chicos de clase baja que llegan a un instituto plagado de ''adinerados'' que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran; chicas que se enamoran de los ''malotes'' de clase, tríos amorosos, cambios de orientación sexual y un asesinato, son algunas de las tramas de la serie que promete ser una de las mejores del año.

Pero, ¿cómo son los protagonistas de la serie en la realidad? Te traemos una lista con sus fotos en la serie y en la vida real para que puedas comparar. Después de verlo, solo tienes que encender Netflix y ponerte a ver Élite, que si no te enganchó el año pasado, ¡seguro que este te vuelve loca!

