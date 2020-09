Test: ¿qué princesa Disney eres?

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser una princesa de cuento? Gracias a este test descubrirás con qué princesa Disney compartes personalidad. ¿Te sorprenderá el resultado?

Cuando somos pequeñas, el mundo de las princesas de cuento de hadas nos encandila, nos hace soñar que podemos ser una de ellas y fantasear con vivir en un castillo. Gracias a la factoría Disney, pudimos meternos en la piel de la sirenita, la bella durmiente, Rapunzel, Jasmine...



Hay muchas princesas y cada una tiene un carácter muy distinto a las demás. ¿Alguna vez te has sentido identificada con alguna de ellas o crees que ese personaje está inspirado en ti? Gracias a este test podrás descubrir que princesa es tu alma gemela. Pero antes, para que te metas mucho más en la temática, te dejamos un vídeo con algunas de las inolvidables canciones de Disney que marcaron la infancia de muchos de nosotros.

¿Estás preparada? Comienza el test y descubre qué princesa eres. Aunque tengas una favorita, es posible que te sorprenda el resultado. Para ello, es importante que seas totalmente sincera a la hora de responder a las diferentes preguntas, así el resultado será mucho más objetivo.

¿Cuál de todas eres? No dudes en compartirlo con tus amigas para que ellas también puedan hacerlo. Si tenéis gustos parecidos es muy probable que más de una coincidáis o, por el contrario, que cada una de vosotras se parezca a una princesa diferente. Sea como sea, a continuación te contamos un poco más sobre algunas de las principales princesas y sus historias.



1. Blancanieves



Se podría decir que es la princesa Disney más taquillera, pues en 1939, el año de su estreno, superó los 996 millones de dólares. La historia de la jovencita que se escapó huyendo de su malvada madrastra y encontró consuelo en una casita del bosque con siete enanitos la conocemos todos y, además, ha sido versionada en numerosas ocasiones. ¿Su personalidad? Bondadosa e inocente, aunque a lo largo de la historia va mostrando su valentía y actitud positiva para enfrentarse a la adversidad.



2. Cenicienta



Otra de las princesas más clásicas que, como Blancanieves, se ve presionada por el poder de su madrastra cuando su padre muere. Aunque en este caso aparecen dos personajes más que tampoco se lo ponen fácil: sus hermanastras. Esta chica trabajadora, discreta y amante de los animales. ¿Te sientes identificada con ella?



3. Bella



Bella es una chica inteligente a la que le encanta leer. Motivada, precisamente, por todos los libros leídos, siente que su pequeña ciudad se le queda corta. Además, es una chica decicida con las ideas claras, solo cede cuando se trata de proteger a su familia, como hace cuando toma la decisión de quedarse con la Bestia. Nos encanta, especialmente, la última versión en acción real, interpretada por Emma Watson (2017), en la que Bella aparece con una personalidad más arrolladora y empoderada.





4. Ariel



Una de las más soñadoras y testaduras, sin duda es Ariel. Y precisamente esa pasión por alcanzar lo que quiere es lo que le lleva a renunciar a toda su vida en el mar por amor. Aunque no es la princesa Disney más taquillera (algo más de 258 millones de dólares), seguro que más de una vez has tarareado la mítica Bajo el mar, ¿verdad?



5. Jasmine



La princesa de Ágrabah se caracteriza por su gran empatía y por ser un espíritu libre. El reciente estreno de la versión en acción real de Aladdin (2019), nos ha mostrado a una Jasmine todavía más independiente y segura de sí misma, que no se deja amedrentar por Jafar. ¡No esperes más para verla!



6. Aurora



La protagonista de la Bella durmiente es amable y elegante, de las más clásicas de los cuentos de hadas. Ama el bosque y la paz que le ofrece la naturaleza. Como curiosidad, te contamos que cuando se estrenó, en 1959, se convirtió en la película más cara que había producido Disney hasta el momento.



7. Mulán



Intrépida y valiente, Mulán nos ayudó a creer en nosotras mismas y a romper las normas establecidas. La familia es muy importante para ella y trata de defender su honor hasta el final. La versión en acción real de la peli se estrenará el 21 de marzo de 2020 y nosotras ya estamos deseando verla.



Amenizamos la espera con una serie de pinturas creadas por la artista finlandesa Jirka Väätäinen, que ha dibujado la versión más humana de las mismas. ¿Qué te parecen?

Y, por último, si eres una fan empedernida de las películas Disney, estamos seguras de que esta galería con las 101 mejores películas de dibujos animados te va a encantar. ¿Cuál es tu preferida? Nosotras no podemos elegir...

