Jennifer López impacta con un abrigo de pétalos de rosa reales en el desfile de Schiaparelli

La diva del Bronx, Jennifer López, volvió a sorprender a sus fans con un look deslumbrante en el desfile de la Semana de la Moda de Alta Costura de Schiaparelli en París.

López lució un abrigo blanco hecho a medida con pétalos de rosa reales, una creación del director creativo de Schiaparelli, Daniel Roseberry. El abrigo, que cubría por completo su figura, tenía un corte holgado y fluido.



Los pétalos de rosa estaban cuidadosamente cosidos a mano al abrigo, creando un efecto de movimiento y fluidez. La parte posterior del abrigo tenía una cara de luna plateada bordada, y los rayos de lentejuelas se extendían a lo largo de la chaqueta.



López complementó su look con un jersey de cuello alto acanalado blanco, medias negras opacas, zapatos de tacón negros con forma de cerradura, pendientes dorados gruesos, un bolso con cara de $ 5,990 y unas gafas Schiaparelli bastante inusuales.



Las gafas de la cantante de "Let's Get Loud" reflejaban los looks exhibidos en la pasarela del diseñador, con sus gafas con cejas bañadas en oro.

Este no es el primer traje blanco salvaje que vemos en López este mes; recordamos su atrevido vestido de novia con aberturas en el video de su último sencillo, "Can't Get Enough", a principios de este mes. La capacidad de JLo para sorprender y mantenerse a la vanguardia de la moda demuestra una vez más por qué es una verdadera icono de estilo



La cantante también sorprendió al salir de su zona de confort con un corte de pelo corto estilo bob italiano extremadamente corto. Este look, peinado hacia atrás con un efecto mojado, mostraba una Jennifer López atrevida y audaz, rompiendo con su característica melena larga. Un estilo que ha conquistado a otras celebridades como Scarlett Johansson, Chiara Ferragni y Hailey Bieber.



Fiel a su preferencia por los maquillajes en tonos cálidos, la empresaria de belleza presumió un rostro bronceado con sombras de ojos ahumadas, resaltando su belleza natural y radiante.



A la estrella del pop se unieron en primera fila estrellas como Zendaya y Hunter Schafer para asistir al desfile de alta costura primavera/verano 2024 de Schiaparelli.