Coronavirus y embarazo: ¿el coronavirus es peligroso en el embarazo?

Durante el embarazo las mujeres son más susceptibles a las infecciones. ¿Eso se aplica al coronavirus? ¿Son vulnerables mujeres embarazadas y sus bebés? Tenemos todas las respuestas.

Ahora sabemos por los médicos y virólogos que el coronavirus rara vez es peligroso para los adultos sanos y los niños. Esto se debe a que estos grupos reaccionan con síntomas leves a una infección. ¿Pero cómo afecta una infección de coronavirus a una mujer embarazada? ¿Es el coronavirus peligroso para la madre y el bebé durante el embarazo?



En la actualidad no hay estudios exhaustivos sobre cómo afecta el Covid-19 a las mujeres embarazadas y a sus bebés, porque el virus es demasiado nuevo.



Sin embargo, los expertos nos aseguran que actualmente no hay pruebas que demuestren que el coronavirus sea peligroso para las mujeres embarazadas sanas y sus hijos recién nacidos. Las mujeres embarazadas sanas NO pertenecen al grupo de riesgo. Los expertos también asumen que sólo tendrán síntomas leves o moderados similares a los de un resfriado o una gripe en el caso de que se infecten.

Lo que las mujeres embarazadas deben tener en cuenta en tiempos de coronavirus

Las mismas reglas de comportamiento e higiene se aplican a las mujeres embarazadas que a todas las personas en la actualidad. El lavado regular de las manos, los contactos sociales muy reducidos y la distancia suficiente de los demás proporcionan la mejor protección contra la infección por Covid-19.



Además del nuevo coronavirus, las mujeres embarazadas también deben protegerse contra la infección de la gripe. A diferencia del Covid-19, hay una vacuna actual contra la gripe. Incluso ahora se sigue aconsejando a las mujeres embarazadas que se vacunen contra la gripe. Si aún no se ha vacunado contra la gripe, lo mejor es que hable con su ginecólogo.

¿Qué debo hacer si estoy embarazada y he tenido contacto con una persona infectada?

Si ha tenido contacto con una persona infectada por el virus Covid-19, tenga o no síntomas de infección, el primer paso es ponerse en contacto con su ginecólogo por teléfono. Él o ella te ayudará con consejos y apoyo. También debes ponerte en contacto con el centro de salud correspondiente y, si no puedes contactar con nadie allí, es mejor contactar con el servicio de asistencia sanitaria online. Ellos te informarán sobre los siguientes pasos.



Si realmente estás infectado con el coronavirus sólo puede determinarse mediante una prueba. Esto significa que tienes que acudir a tu médico particular o que éste te visite en tu domicilio. Aún así, a modo preventivo, es aconsejable que te pongas cuarentena tras el contacto con una persona infectada.

¿Qué pasa si estoy embarazada y la prueba del coronavirus da positivo?

Como toda la gente infectada, debes estar en cuarentena si das positivo. Informa a su ginecólogo de los resultados, obsérvate a ti misma y a los síntomas que experimentas. Si no perteneces a un grupo de riesgo y sólo notas síntomas leves, puedes recuperarse en casa. Pero mantente en contacto con tu médico de cabecera o ginecólogo. Si tus síntomas son graves, probablemente necesites acudir al hospital para comenzar con el tratamiento.

¿Puedo acudir a citas sanitarias durante la cuarentena del coronavirus?

Esté embarazada o no, el propósito de una cuarentena es frenar la propagación del coronavirus e interrumpir las cadenas de infección. Esto significa que, incluso durante el embarazo, no se debes salir al exterior para un examen ginecológico rutinario. Consúltalo previamente con tu ginecólogo y, si el examen no es urgente, probablemente lo pospondrá.



De lo contrario, si tienes una cita importante con su ginecólogo que es imposble de posponer, lo más probable es que la consulta sea en su propio domicio tomando las medidas de protección pertinentes. O, en el mejor de los casos, te remitirá a una clínica mejor equipada.



No te preocupes demasiado durante el embarazo. Tu hijo y tú estareis bien atendidos en una situación de cuarentena e, incluso, en caso de una infección de coronavirus.

Si estoy embarazada y en cuarentena, ¿cómo reacciono en una emergencia?

Si te encuentras mal o estás muy preocupada por tu bebé, probablemente sientas la necesidad de ir a visitar a tu médico al hospital. Antes de salir de casa, debes pensar de antemano en todas las medidas de protección que debes tomar e, incluso, replantearte si es o no imprescindible acudir al hospital.



A modo preventivo, es aconsejable que consultes esta emergencia con tu autoridad sanitaria local. Así, ellos pueden derivarte al hospital donde quieres ser tratada, llegar a un acuerdo sobre cómo llegar allí sin exponerte a los riesgos e informar debidamente al hospital.



Estés o no en cuarentena, como mujer embarazada no debes entrar en un hospital, es mejor consultarlo siempre por teléfono. Esto te protegerá a ti, a tu bebé y a otros pacientes.

¿Cómo reaccionar ante una sospecha de infección de coronavirus cuando estás a punto de dar a luz?

Si actualmente estás en cuarentena porque sospechas que puedes haber contraído la enfermedad o hay pruebas de la infección, debes llamar a tu clínica de maternidad cuando comience el trabajo de parto. Le aconsejarán cómo proceder.



Si se sospecha que hay una infección de coronavirus, es aconsejable dar a luz en una clínica con una extensa neonatología. Allí el bebé puede ser monitoreado desde el inicio del parto hasta después del nacimiento.

¿Puedo dar a luz con normalidad si creo que tengo coronavirus?

Si estás embarazada y te encuentras bien, aunque no te hayas hecho la prueba del coronavirus, entonces nada tiene porqué ir mal cuando des a luz. Sólo si estás infectada y el virus tiene cierto avance en tu salud, los médicos podrán recomendarte un parto por cesárea.



Por el momento, no hay informes sobre si el virus se transmite de la madre al bebé o, después del nacimiento, al recién nacido. Sin embargo, para tu tranquilidad, si se sospecha que el bebé tiene coronavirus, le harán la prueba nada más nacer para detectar la presencia de Covid-19 y confirmar así la infección.

¿Puedo dale el pecho a mi bebé con normalidad si tengo o sospecho que tengo el coronavirus?

Actualmente no se conoce ninguna transmisión del virus a través de la leche materna. Si hay sospecha de una infección de coronavirus en la madre o si te has hecho la prueba, debes prestar especial atención a la higiene. Lávate siempre las manos inmediatamente antes de tocar al bebé y es utiliza un protector bucal para evitar la infección por gotitas.

¿Cuánto tiempo dura una infección por coronavirus?

Aunque estés embarazada o no, los médicos apuntan que una persona infectada con el coronavirus tiene síntomas durante diez días aproximadamente. Eso es al menos lo que dura la cuarentena. Si los síntomas del coronavirus, como el dolor en las extremidades y la tos, han disminuido durante 24 horas y el paciente no tiene fiebre durante al menos 48 horas, deberá someterse a dos exámenes de PCR del SARS-CoV-2 a intervalos de 24 horas.



Sólo si estos dos exámenes son negativos se considera que el paciente está curado y se le permite salir de la cuarentena.

