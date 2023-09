Shakira desafía a las injusticias laborales en su impactante nuevo sencillo "El Jefe"

La artista colombiana, Shakira, ha sacudido el mundo de la música una vez más con el lanzamiento de su tan esperado sencillo, "El Jefe", en el que aborda un tema de gran relevancia: la desigualdad laboral.

En la madrugada de este jueves, a las 2:00 de la hora española, Shakira sorprendió al mundo al lanzar su nueva canción "El Jefe", que ha conseguido rápidamente posicionarse como una de las más escuchadas, vistas y comentadas en todo el planeta. Pero lo que hace que esta canción sea aún más intrigante es su conexión con la niñera de sus hijos, Lili Melgar, y las posibles indirectas hacia su ex pareja, Gerard Piqué.

Un mensaje potente y un colaborador de lujo

Desde que se anunció el lanzamiento de la canción, muchos se preguntaban sobre su temática y si incluiría alguna referencia a Gerard Piqué. Aunque al principio parecía que no habría ningún mensaje oculto hacia él, el videoclip de la canción reveló una sorprendente revelación. En el video, aparece Lili Melgar, la niñera de los hijos de Shakira, quien supuestamente destapó la infidelidad del deportista. La canción está dedicada a esta "nanny", quien según su hija, sigue trabajando para Shakira a pesar de haber sido despedida por Piqué.



La hija de Lili Melgar, Dariana, confirmó las teorías en Twitter al revelar que su madre es la niñera de los hijos de Shakira y que la canción menciona que no se le pagó la indemnización que le correspondía debido a su despido. Dariana compartió su amor y orgullo por su madre en una serie de tuits conmovedores, lo que aumentó la atención sobre el tema.

La canción, con una duración de poco más de tres minutos, se inicia con un evocador "Shakira, Shakira", recordando a uno de sus éxitos más icónicos, "Hips Don't Lie". La letra aborda la vida de un empleado y las diferencias en términos de carga de trabajo y salario en comparación con su jefe. Las frases como "Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura" y "tengo un jefe de mierda que no me paga bien" resaltan la temática central.



El videoclip, con su estilo de corrido mexicano gracias a la colaboración con Fuerza Regida, muestra a Shakira con diversos atuendos texanos, montando a caballo y demostrando sus habilidades de baile.



A pesar de que muchos fans y críticos se preguntan si las letras de la canción contienen indirectas hacia Gerard Piqué, el verdadero significado de algunas líneas como "dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura" solo puede ser aclarado por la propia Shakira.

El mensaje universal y el apoyo de los fans

La canción ha resonado profundamente en la comunidad latina y más allá, abordando temas como el "sueño americano", la migración y la explotación laboral. Los seguidores de Shakira han elogiado su capacidad para dar voz a quienes han apoyado su música a lo largo de los años y agradecen su constante evolución artística.



Shakira continúa demostrando su versatilidad como artista y su compromiso con la reflexión social a través de su música, ganando el apoyo y la admiración de sus seguidores en todo el mundo.