Shakira enciende los MTV Video Music Awards 2023 con una actuación legendaria

A sus 46 años, la talentosa colombiana no dejó a nadie en sus asientos. Brilló en el escenario con una ejecución perfecta y cautivadora de sus grandes éxitos. Además, recibió dos prestigiosos galardones: el Premio Vanguardia Michael Jackson y el Premio Best Collaboration, que compartió con Karol G.

Los MTV Video Music Awards 2023 se celebraron el martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y la noche estuvo marcada por una estrella latina que brilló como nunca antes. Sí, estamos hablando de la incomparable Shakira, quien a sus 46 años, demostró que su poder en el escenario sigue siendo siendo imposible de igualar.



El espectáculo, que se acerca a su cuarenta aniversario, sigue siendo uno de los eventos musicales más destacados del año, y este año no fue la excepción. Con una serie de actuaciones que mantuvieron al público en vilo durante casi cuatro horas, Shakira se destacó como la reina indiscutible de la noche.



La colombiana nos deleitó con una actuación épica que repasó sus éxitos más icónicos en un vibrante popurrí que puso a todos de pie. Desde "Hips Don't Lie" hasta "Objection (Tango)" y "She Wolf", Shakira demostró que su catálogo musical sigue siendo una joya de la música pop.



Lo que realmente sorprendió fue la energía y la gracia con las que se movía en el escenario, demostrando que no ha perdido ni un ápice de su talento en más de tres décadas de carrera

Loading...

Premios y Reconocimientos

Y no podemos dejar de mencionar sus premios. Shakira se llevó a casa dos galardones de gran prestigio: el Premio Vanguardia Michael Jackson y el Premio a la Mejor Colaboración junto a Karol G por su exitoso tema "TQG". Además, se convirtió en la primera artista latina en recibir el Vanguard Award, un reconocimiento a su impacto en la cultura pop a través de los videos musicales.



En su emotivo discurso de aceptación, Shakira agradeció a sus padres, a sus hijos, y a sus fieles seguidores que siempre la han apoyado en su carrera. "Gracias por animarme y por hacerme sentir que 'mamá puede hacerlo todo'", expresó con gratitud.

Looks de Shakira en la alfombra roja de los VMA 2023

Y hablando de looks, Shakira deslumbró en la alfombra roja y durante su actuación con varios trajes de Versace que dejaron a todos boquiabiertos. Desde un deslumbrante vestido dorado con una espalda abierta hasta un elegante vestido satinado azul claro. Shakira no solo arrasó con su música sino también con su estilo impecable.



Durante su actuación, cambió a un minivestido de brillos y flecos que demostró que sigue siendo la reina del escenario. Para recoger sus merecidos premios, agregó un blazer que le dio un toque de elegancia a su atuendo.



No podemos olvidar mencionar que sus hijos, Sasha y Milán, lucieron igual de deslumbrantes con trajes de Versace, acompañando a su madre y compartiendo con orgullo ese momento especial.

Sin lugar a dudas, Shakira demostró por qué sigue siendo una de las reinas del pop latino después de 33 años de carrera. Su actuación, su carisma y su estilo en los MTV VMAs 2023 la convierten en un verdadero ícono de la música que seguirá brillando en la historia de la industria musical.