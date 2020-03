Todo parecía pasión y cariño a borbotones entre Rocío Flores y su novio, el joven Manuel Bedmar hasta que, la supuesta amante de éste ha decidido romper su silencio echando por tierra la ídilica relación de la hija de Antonio David Flores. Mientras tanto, en Honduras Rocío sigue ajena a la polémica, ¿cómo reaccionará al enterarse?

¡La que se ha liado en un momento! Mientras en España no hablamos de otra cosa que no sea el Coronavirus, las pautas que debemos seguir para no contagiarnos, el primo de la tía de tu vecina que está en cuarentena por precaución, tu lucha con los jefes por el teletrabajo que nunca llega; en Honduras la cosa está muy diferente y es que mientras aquí agotamos el papel higiénico y las mascarillas, a los concursantes en los Cayos lo que se le agota es la paciencia. Y si no, que se lo digan a Rocío Flores, que libra su propia batalla personal contra Fani y contra todos aquellos que creen que la nietísima está prácticamente, ‘’hecha de oro’’.



Los cuernos más inesperados



Éramos pocos y apareció la amante del novio de Roro. Está claro que la hija de Rocío Carrasco no gana para disgustos, cuando no le pone verde Fani tachándola de vaga, le llueven las críticas por un supuesto tongo en la última prueba de recompensa y para rematar la faena, sale a la luz una posible deslealtad por parte de su gran amor, el chico con el que lleva saliendo más de dos años y con el que presuntamente iba a pasar el resto de su maravillosa vida. Era el programa Sálvame el encargado de destapar una supuesta infidelidad por parte del novio de Rocío Flores que ha dejado a la audiencia de pasta de boniato y más desde que su relación se hiciera pública y Rocía pregonara en sus redes sociales lo feliz que era con este mozalbete. Pues amiguis, nada más lejos de la realidad y es que al parecer el muchacho está viviendo la clásica aventurilla del novio que se queda de Rodríguez en Spain mientras su churri pasa ‘’calamidades’’ en el concurso más duro de la televisión.



Sálvame contactaba hace apenas unas horas con una joven que no dudaba en confirmar este supuesto affair con el novio de Rocío, confirmando incluso, ser su amante: ‘’me pidió el Instagram, le di mi Instagram y nos empezamos a hablar por ahí y todo bien, yo sabía que tenía novia pero no sabía quién era (…) Me hablaba todos los días, hacíamos incluso videollamadas, muy bien todo. Llegamos a quedar dos veces’’. Tras el impactante relato, la presunta amante no dudó en dar aún más señales: ‘’Llegamos a quedar dos veces y nos dimos unos besos, pero solo hubo besos, nada más’’.



¡La madre del cordero cuando se entere Roro! Que oye, igual se lo toma estupendamente y no le da ninguna importancia, mira a Violeta Mangriñán reconociendo en Mujeres y Hombres y Viceversa que su Fabio, ¡su Fabio! Le había sido infiel con una chica el pasado verano y que, gracias a su amor que todo lo puede y su paciencia que es infinita, había conseguido pasar página, perdonarle, irse a vivir con él, ampliar la familia con la Pomerania Canela, vamos lo que viene siendo el pack completo. Por eso, no nos extrañaría ni medio pelo que, al volver de Honduras, Rocío haga caso omiso a estas informaciones y continúe con su love tan ricamente. Otra opción es que ocurra todo lo contrario y la hija de Antonio David entre en cólera como solo ella sabe al descubrir que su gran amor lleva meses ocultando semejante deslealtad. No sé vosotras pero yo que ya voy conociendo un poquito más la personalidad arrolladora de Rocío… raro, muy raro se me haría que perdonara a su chico sin más y a otra cosa mariposa.



El suegro da la cara, ¡Antonio David se moja!



Mientras el presunto infiel prefiere mantenerse al margen del bombazo con estas palabras: ‘’Prefiero mantanerme al margen de todo esto que luego son todo problemas’’, su suegro, Antonio David, que le gusta más un buen plató que a mí los fines de semana, no ha tenido reparos en comentar el asunto con un: ‘’me ha dicho que todo es mentira, aunque por supuesto, como cualquier otra pareja, han tenido altibajos’’. Claro, aquí ahora entra el creerse a A.D. o no y teniendo en cuenta la guerra abierta que mantiene con su ex mujer desde hace más de dos décadas en la que familiares, amigos y periodistas se han visto en la obligación de posicionarse en uno de los dos bandos, es complicado por no decir imposible, averiguar si Antonio David dice o no la verdad. De momento Rocío vive ajena a toda la polémica disfrutando de su amistad barra carpeta falsuna con Barranco, mientras se deja la piel y el alma en cada discusión con sus enemigos en la isla, Antonio Avilés y Fani.



