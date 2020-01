Kate Middleton cumple 38: así era antes de convertirse en princesa

Kate Middleton es actualmente la segunda en cuestión de sucesión del trono de Reino Unido, por lo que, si las cosas marchan según lo previsto y finalmente el príncipe William reina antes que su padre, Catalina se convertirá en la próxima queen de Reino Unido.

Desde 2011, la duquesa de Cambridge vive felizmente casada con el príncipe William y ambos tienen tres hijos en común: George, Charlotte y Louis. Gracias a la naturalidad de sus padres, los pequeños consiguen siempre ser el centro de atención por su simpatía y saber estar, llenando de felicidad, además de a su familia, a todo el pueblo británico.

Seguramente hace 10 años, la mami del heredero al trono (George) no tenía ni idea del giro radical que iba a dar su vida al enamorarse de un príncipe, por ejemplo, ahora mismo, cualquiera que no pertenezca a su familia, si quiere referirse a Kate debe hacerlo como "Su Alteza Real", el tratamiento que le corresponde por sus títulos. Pero antes que residir en su palacio de Kensington junto a su marido y sus hijos, mucho antes de pertenecer a la familia real británica, Kate era una chica normal y corriente.

Bueno, quizá tan corriente no, puesto que siempre ha procedido de una familia inglesa adinerada y emparentada con la nobleza. Pero desde luego no tenía las obligaciones que tiene ahora, ni mucho menos había desarrollado su actual estilo sobrio y siempre elegante. Cuando Kate era simplemente la novia del príncipe, su actitud era mucho más relajada, podía asistir a fiestas y eventos de sus amigos y no tenía ningún código que mandase en su forma de vestir.

Claro está que ella nunca quiso confirmar su noviazgo con William. De hecho tuvo que denunciar varias veces el acoso de la prensa que sufría, pues los paparazzi la perseguían allá donde iba. A ambos les costó formalizar la relación, la cual empezó allá por 2005, aunque no se hizo oficial hasta el 2008, cuando Kate acudió como acompañante del príncipe a una boda real.

Teniendo en cuenta que la duquesa estrena 38 primaveras y como regalo a su entrega y dedicación a la corona, bueno más que por eso, por todos los momentazos que nos ha regalado en estos años, su perfecto y cuidado gusto a la hora de vestir, su faceta como madre que tanto nos recuerda a la eterna Lady Diana,su devoción por William y todo lo que le rodea, además de por haberse convertido en una de las figuras y referentes femeninas más importantes de la corona inglesa de todos los tiempos (contando también por supuesto con Meghan Markle), hemos querido hacer un repaso por aquellos años mozos de la duquesa para recordar cómo era entonces Kate Middleton. No cabe ninguna duda del cambio radical de su estilo y forma de vestir. ¡Echa un vistazo!



