Desastre en la alfombra roja: los looks más memorables de las celebrities a principios de los 2000

¿Te ha pasado alguna vez, que llegas a casa de tus padres -casa en la que por supuesto ya no vives, o sí- te da por revisar entre tus cosas del pasado y encuentras cosas que jamás deberías haber visto de nuevo? Tus amigas y tú en aquel botellón en el que os pilló la policía y tuvisteis que salir pitando campo a través, esquivando matojos y llenando vuestros preciosos tacones ''chúpame la punta'' de barro, aquella tarde de cine y palomitas en la que guardaste la entrada y hasta el envoltorio del chicle que se comió (envoltorio que por cierto, también te has encontrado rebuscando en el baúl de los recuerdos), esa Nochevieja en la que salías de fiesta por primera vez con tus leggins por la rodilla y esa minifalda plateada que conquistó a media discoteca light... ¡Ay, aquellos maravillosos años!

No pienses que eres la única que se echa a temblar cada vez que le salta un recuerdo en Facebook de los 2000 (lo siento chicas, Tuenti ya no existe), ¡a todas nos pasa lo mismo! Y es que, aunque las modas van y vienen y ya hemos rescatado algún que otro vaquero campana, lo cierto es que muchas de las cosas que usábamos a principios de la ya pasada década, ahora mismo no se las pondríamos ni a nuestra peor enemiga, si hombre, la que se enrolló en toda tu cara con el chico que te gustaba en tercero de la ESO. Y si nosotras, pobres mortales avergonzadas de los calentadores, las 345354356 horquillas a modo de decorado capilar y los bolsos de mil colores de Blanco, somos capaces de ves esas fotos sin tirarnos por la ventana, algo parecido o incluso peor le ocurre a las celebrities, porque no solo tienen que lidiar con su pasado, también tienen que aceptar que personas como nosotras retrocedamos en el tiempo, busquemos sus peores modelitos y los mostremos al mundo como auténticas titiriteras de la moda (risas, risas).

Outfits imposibles, peinados que ni Herminia en Cuéntame, colores que chillaban más que las mandrágoras de Harry Potter y maquillajes que asustarían a la mismísima Aramís Fuster. Los looks más locos de las famosas de todo el mundo en la alfombra roja... ¡a disposición de mundo entero! Lo sentimos J. Lo, Christina Aguilera, Penélope Cruz y Paris Hilton pero este paseo por el pasado era... ¡más que necesario!

Puede interesarte...

Famosas que amábamos en los 2000: ¿qué fue de ellas?



Ana de Armas Vs Irina Shayk o por qué a Bradley Cooper le gustan todas iguales



Jennifer Aniston y Brad Pitt: un paseo por su mítica historia de amor