5 trucos para un delineado de ojos perfecto

Si te apasiona el eyeliner y te preguntas cuál es el secreto de las chicas para lucir un delineado de ojos perfecto, a continuación te compartimos 5 trucos que te ayudarán a sacarle mucho más partido a tu mirada.

Con un poco de paciencia, con conocimiento y con un buen lápiz puedes conseguir verdaderas maravillas. ¡Sigue leyendo y verás!

Cómo conseguir un delineado de ojos perfecto, los 5 trucos definitivos

1- Delineado con cinta adhesiva



Este método es uno de mis preferidos y me parece una de las opciones más fáciles. Si tienes un poco de cinta adhesiva o celo por casa, simplemente corta un trozo y colócalo en el extremo del ojo dándole la inclinación que quieras. Cuando esté pegado, aplica el delineador por encima y te quedará perfecto, completamente recto. No te preocupes por el sobrante porque quedará sobre el celo y no te manchará la cara. Al retirar el celo simplemente retoca el maquillaje en la zona.

2- Delineado con palillos



Si no tienes celo o no te apetece que se te quede pegado a la cara, siempre puedes probar con un palillo. Ya sabes, el típico palillo de sacar la comida de entre los dientes. Si tienes uno por casa, te encantará probar con este método, porque consiste en pintar la cabeza del palillo con el delineador y luego simplemente ponerlo desde el extremo del ojo, dándole la inclinación que quieras. También puedes formar una especie de triángulo y luego rellenarlo si lo quieres un poco más grueso.

3- Delineado con una horquilla de pelo



Si tienes por casa alguna horquilla o pinza de pelo, entonces este truco te va a encantar. Necesitas la típica pinza para el pelo que tiene forma trenzada y que se abre. Luego, simplemente la pintas con el delineador y la colocas desde el extremo del ojo, para crear un triángulo perfecto que rellenar después. Este método es ideal si quieres un delineado grueso.



4- Eyeliner con almohadilla integrada



A la hora de comprar un delineador de ojos verás que algunos vienen con almohadillas para que puedas darle la forma deseada rápidamente (cat eye, delineado estrecho, ancho…). Solo tendrás que elegir la forma deseada, colocarlo al lado del ojo y hará su magia. Es ideal si quieres tenerlo todo en un único producto. También puedes finalizar con un poco de sombra de ojos negra, utilizando una brocha recta fina.

5- Compra una plantilla para eyeliner



Los remedios caseros están genial porque te permiten conseguir un delineador de ojos perfecto en cualquier caso que tengas por casa. Claro que, si no estás en casa y no tienes una horquilla o un palillo a mano, necesitas un plan b. Para esos casos, te proponemos comprar una plantilla para eyeliner. Solo la tienes que colocar en el ojo y trazar la forma deseada. ¡Fácil, rápido y para todos!

Tip: si te equivocas al aplicar el eyeliner, humedece un bastoncillo de oídos en desmaquillante para ojos, aplícalo y vuelve a empezar.

¿Qué tipo de delineador va mejor?

A la hora de hacer el delineado de los ojos encontrarás distintos tipos de eyeliner. Normalmente, el de formato lápiz es ideal para principiantes, porque es más suave. Pero hay otros tipos como plumón, líquido o gel. El de líquido y el de plumón requieren de un poco más de precisión, mientras que el de gel se puede aplicar fácilmente con ayuda de un pincel. Recuerda elegirlo de calidad para unos resultados mejores y también más duraderos.



Esperamos que estos trucos te ayuden a conseguir, por fin, un delineado de ojos perfecto. ¡Quédate con tu favorito y consigue una mirada única!