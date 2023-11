Este producto de belleza fue muy popular en décadas anteriores, y en la actualidad, muchas marcas están reintroduciendo versiones con características similares.

Retomar la costumbre de pintarnos los labios después de que en muchos lugares ya no sea obligatorio usar mascarillas, es una de las cosas que más valoramos. Aunque algunas personas continuaron haciéndolo incluso bajo la mascarilla, el riesgo de que el pigmento se esparciera por todo el rostro, especialmente si no se utilizaban labiales de acabado mate, era considerable.



Después de que este elemento de protección casi haya desaparecido, la estética relacionada con las barras de labios ha experimentado cambios. Aunque la evolución natural de las tendencias ya marcaba un giro, con varios años en los que los acabados mate dominaron, la eliminación de las mascarillas ha consolidado la preferencia por las barras de labios con acabado glossy e hidratante. Este tipo de producto proporciona coloración labial mientras nutre y cuida, gracias a las innovaciones implementadas en este campo. Ahora, no es necesario renunciar a un color vibrante para mantener los labios jugosos.



La demanda creciente de estos labiales ha provocado el renacimiento de un producto cosmético que no es innovador, sino que está siendo recuperado de épocas anteriores.

Barras de labios que reaccionan a la temperatura de la piel

Estos labiales hidratantes cuentan con una fórmula que responde a la temperatura de los labios, logrando así un acabado único en cada persona y adaptándose a las particularidades de la piel. La principal ventaja de este tipo de barras es que es prácticamente imposible seleccionar un tono equivocado, favoreciendo un tono de piel individual, ya que siempre se obtiene un color que se fusiona armoniosamente.



En este contexto, hace unos meses, la marca Clinique reintrodujo su popular Almost Lipstick en el tono Black Honey y experimentó una alta demanda, fue un producto viral que generó comentarios entre todas las amantes de la belleza. Este bálsamo hidratante tiene una historia significativa. Originalmente lanzado en 1971, tenía un formato muy diferente, ya que se comercializaba en un tarro con una textura que recordaba a la miel, de donde obtuvo su nombre. Su apariencia brillante y coloreada, pero sin ser demasiado intensa, lo convirtió en un éxito perdurable para la firma.



Después de Clinique, muchas otras marcas han introducido productos similares, por lo que los labiales que responden a la temperatura de los labios están retomando su popularidad. Estos productos se perfilan como los ideales para llevar en el bolso durante el verano, ya que no es necesario preocuparse por si el tono del labial combina con el resto del conjunto. Para facilitar tu elección, hemos creado una pequeña lista con algunas de las mejores opciones disponibles en el mercado, descritas a continuación.

Artdeco Artdeco Color Booster Lip Balm Bálsamo Labial, rosa, Boosting Pink 3 g



PROS: Color suave, textura muy agradable, efecto hidratante

CONTRAS: Color soft, menos intenso que otras opciones



Este labial de tono rosado natural proporciona una nutrición profunda a los labios y resalta su apariencia natural. Contiene pigmentos de auto limpieza que realzan el color labial, aportando brillo, volumen y frescura. Cuenta con un agradable sabor a hierbabuena y su fórmula incluye aceite vegetal derivado de la semilla del árbol milagroso tropical.

3INA Makeup 3INA Makeup The Lip Balm Pink 3.3g



PROS: Variedad cromática, buenas valoraciones, buen balance en calidad-precio

CONTRAS: Color soft, menos intenso que otros



Hidrata tus labios con este bálsamo labial de 3INA, que ofrece un acabado suave y sedoso. Formulado con ingredientes humectantes, te proporciona propiedades revitalizantes. La combinación de manteca de karité y aceite de almendra dulce proporcionan acondicionamiento e hidratación, aliviando de inmediato las áreas secas y agrietadas de la piel.

CAMALEON COSMETICS Magic Colourstick



PROS: Larga duración, efecto reparador e hidratante

CONTRAS: No genera un color determinado, depende mucho de la hidratación individual



Esta barra de labios ofrece hidratación duradera y un color vibrante. Contiene aloe vera, rosa mosqueta y manteca de cacao para enriquecer los labios. Su textura suave y cremosa los mantiene hidratados, mientras el color intenso perdura a lo largo del tiempo. Acentúa el tono natural labial, lo que puede variar según el nivel de hidratación individual.

Clinique Almost Lipstick, tono Black Honey



PROS: Ligero, precioso tono, sensación de suavidad

CONTRAS: Precio un poco más alto que otros



Este gloss labial proporciona hidratación con pigmentos transparentes que se mezclan armoniosamente con el tono natural de tus labios, generando un color exclusivo y personalizado. La tonalidad es pura, luminosa y delicada. Ofrece un acabado natural suave con una cobertura manejable según preferencias. Se destaca como uno de los productos más populares de la marca.



Carolina Herrera Bálsamo labial con color The Mini Tin



PROS: Color modulable, larga duración, efecto relleno

CONTRAS: Precio un poco más alto que otros



Aunque de tamaño reducido, este bálsamo labial encierra un vasto potencial. The Mini Tint, un bálsamo con color, logra un acabado natural sin esfuerzo. Ofrece una dosis ajustable de color sutil y una agradable sensación inmediata. Gracias a sus ingredientes altamente hidratantes, deja los labios con una sensación de plenitud y suavidad deliciosa. Su versatilidad es excepcional, se puede aplicar en las mejillas para añadir un toque de rubor, o por sí solo como base antes del labial habitual.

Essence Barra de Labios Electric Glow



PROS: Efecto glow, muy económico

CONTRAS: Tono natural, no muy intenso para las que prefieren este efecto



Esta barra transformadora de color nutre tus labios, proporcionando un tono rosado natural y luminoso. Activa y realza su color natural debido a que la textura con destellos reacciona al pH de la piel labial.