'Cherry Cola Lips' el maquillaje de Kylie Jenner que ahora se hace viral en Tik Tok

La última tiktoker en apuntarse a la tendencia de los labios oscuros y carnosos es Kylie Jenner.

La moda de los labios llamados Cherry Cola empezó ya hace unos meses. Hemos visto a otras famosas como Lana Del Rey, la modelo Amelia Gray o la artista Mary Philips. Todo empezó el pasado mes de abril, cuando el hashtag #CherryColaLip comenzaba su ascendencia viral y llegaba a contar un ascenso de 925 por ciento en búsquedas en solo dos meses.

¿Cómo se hace?

Esta táctica combina los rojos y los marrones con una rica textura y mucho brillo. En vez de seguir la tendencia nude de los colores naturales de la piel y tratar de crear la ilusión de que no se lleva maquillaje, llega como una moda veraniega para dar un toque vibrante a tu look. La mezcla de colores y sombras de los tonos rojos (cherry o cereza) y marrón (de la cola) dan además más volumen a los labios. Tik tok fue el origen de esta tendencia rescatada de los 90 y en ella puedes encontrar numerosos tutoriales para hacerlo a la perfección.

Para crear correctamente el efecto necesitaremos un buen perfilador del color chocolate elegido. Es preferible que sea de un par de tonos más oscuros que nuestra piel para que haga un buen contraste. Perfilaremos los labios siguiendo su línea natural y daremos algo más de sombra en los extremos para crear este volumen y efecto carnoso. La parte no cubierta con el perfilador la rellenamos con el pintalabios en tono rojo y a ser posible con efecto gloss. Es importante difuminar el perfilador con el pintalabios para que se vea una transición entre los colores y no un cambio repentino entre ellos. Si no eres muy fan del color rojo, siempre puedes intentar esta tendencia con un color más claro como el rosa.

Kylie se hace viral con este maquillaje

En el video de 1,7 millones de visualizaciones, vemos como Kylie Jenner se aplica el maquillaje de moda usando dos productos de su marca: Kylie cosmetics. No es la primera vez que la vemos en la red social aplicarse maquillaje, y obviamente mostrando sus productos al mismo tiempo.

Comienza delineando el contorno con el “Leo lip liner”, haciendo una franja más gruesa en los extremos. Para rellenar sus labios usa “Kylie Lip Shine Lacquer”, en el tono 416 al que ha llamado “Don’t at me”, que es un labial líquido que combina el color de una barra de labios de alta pigmentación con el brillo luminoso del gloss. Por último difumina ligeramente el labial con una brocha para que se incorpore con el delineador. Los delineadores se venden a 14,99€ en su web, mientras que el labial está a 20,99€.