Las funciones de este producto en ocasiones no se conocen del todo, aunque sea empleado por muchas en la rutina diaria de higiene facial

Regularmente, las personas incluyen el tónico facial en su rutina diaria de limpieza de rostro, pero, ¿qué es realmente este producto y cuáles son sus funciones? Este líquido es un humectante que refresca, hidrata y cierra los poros y, en la mayoría de los casos, equilibra el pH de la dermis, además de tener la capacidad de ayudar a eliminar impurezas causadas por la suciedad a la que estamos expuestos.



Suele ser el segundo producto que aplicamos, y una vez se secó, utilizamos la crema de nuestra preferencia. No obstante, aquellas personas con piel seca se suelen alejar del tónico facial, pues temen que cause aún más resequedad. La realidad es que se pueden encontrar tónicos para la mayoría del tipo de pieles, que no alteren su naturaleza.

Aquellos con agentes hidratantes y calmantes, por ejemplo, son algunas de las variaciones de tónicos que pueden utilizarse en pieles secas. De igual manera, existen variantes para pieles grasas, siendo los tónicos con astringentes los más recomendados para estas, pues cierran los poros y eliminan el manto graso.



Si eres de las que utiliza una gruesa base de maquillaje, tal y como la combinación de base, polvos y corrector, entre otros productos, el tónico facial es un gran aliado por su alta capacidad de limpieza. Y si eres de las que suele acumular muchas impurezas en la dermis, es también un producto que te beneficia debido a que no agrede a la piel y elimina el exceso de grasa impura.

Sin embargo, al tratarse de pieles sensibles, este producto puede ocasionar una sensación de tirantez y más sequedad, especialmente si no se utiliza el tónico adecuado para pieles reactivas. Y la pregunta es, ¿cómo podría sustituirlo en estos casos?



La recomendación es reemplazarlo por agua micelar, la cual puede de igual manera aportar frescura a la piel mientras purifica el rostro. Existe una amplia selección de aguas micelares en la actualidad, y cada vez más se extienden sus beneficios. Este limpiador facial también elimina la grasa, la suciedad y el maquillaje. Debe su nombre a que contiene micelas, que son moléculas transportadoras de impurezas a través del agua. Es apta para todo tipo de pieles, y en definitiva la mejor opción para las sensibles.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Independientemente del caso, la clave es elegir correctamente el producto a usar en función de las necesidades y características de nuestra piel, y considerar consultar a un dermatólogo en caso de observar reacciones negativas al aplicarlo.