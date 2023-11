Labios a juego: el truco de los años 50 para encontrar el pintalabios perfecto

A pesar de todos los años que han pasado, este truco que usaban las mujeres sigue siendo igual de eficaz

La década de los 50 fue el apogeo de la elegancia y la feminidad. Las mujeres de esa época se esforzaban por mantenerse a la vanguardia de la moda y la belleza, empleando numerosos trucos efectivos que aún perduran en la actualidad. Un favorito indiscutible era descubrir el tono de pintalabios perfecto que complementara la tonalidad de la piel.

Los años 50 símbolo de feminidad

Como en la actualidad, la barra de labios era un accesorio fundamental en los bolsos y tocadores de todas las mujeres. La vibrante nota de color que aporta al rostro y la feminidad que transmite con solo aplicarlo son dos razones esenciales que han convertido a este cosmético en un elemento imprescindible en el kit de maquillaje de toda mujer. A pesar de ello, a menudo caemos en la trampa de elegir un tono de labial que no nos favorece simplemente por no saber cuál es el más adecuado para nosotras.

Encontrar el pintalabios perfecto no solo es una cuestión de preferencia personal, sino que las mujeres de los años 50 seguían un truco muy sencillo para garantizar que el color favoreciera su tono de piel sin margen de error.

El tono de piel es el factor principal

La clave del éxito radica en analizar cuidadosamente tu tono de piel. Los tonos cálidos suelen estar más favorecidos con colores más cálidos, mientras que los tonos fríos se complementan con colores más frescos. Aunque muchas personas optan por probar el labial en el dorso de la mano, hay un método más efectivo: presionar la yema del dedo y comparar su color con el del pintalabios. Aquel que se asemeje más será el perfecto para ti. Es un enfoque simple y eficaz, ya que la piel en la yema del dedo se asemeja mucho más al de tu boca que el de la mano. Intenta probar la barra de labios en la tienda antes de comprarlo. La iluminación allí puede ofrecer una representación más precisa del color. Fíjate en este vídeo para saber cómo hacerlo:

Sin embargo, esto no implica que debas limitarte a esa tonalidad específica. Otros factores como el color de tu cabello, la elección de la ropa e incluso tus gustos y preferencias también influyen. El color de tu cabello también juega un papel importante. Los rubios pueden favorecer tonos más claros, mientras que los tonos más oscuros pueden experimentar con colores más profundos. No tengas miedo de probar colores diferentes. A veces, descubrirás tonos que no pensabas que te favorecerían.

A pesar de todo, si lo que buscas es un labial natural para el día a día que realce tu belleza y te haga sentir divina, este truco es el que deberías seguir a partir de ahora.