Esta zona de la piel es las más delicada por ser hasta 5 veces más delgada que el resto de la piel, y por esta razón es necesario darle un cuidado extremo con ingredientes selectos.

Para un contorno de ojos efectivo y de alta calidad, es importante que contenga una combinación de ingredientes activos cuidadosamente seleccionados. Estos ingredientes ayudarán a abordar las preocupaciones comunes en esta área tan delicada de la piel. Aquí hay una lista de activos que suelen ser beneficiosos en las cremas para el contorno de ojos:

Hidratantes: La piel alrededor de los ojos es muy fina y tiende a deshidratarse fácilmente. Ingredientes como el ácido hialurónico, la glicerina y el pantenol pueden proporcionar una hidratación profunda y duradera. Péptidos: Los péptidos son excelentes para estimular la producción de colágeno y elastina en la piel, ayudando a reducir las arrugas y la flacidez en el área del contorno de ojos. Antioxidantes: Ingredientes como la vitamina C y la vitamina E pueden proteger la piel de los daños causados por los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro. Retinoides suaves: Los retinoides son efectivos para tratar las arrugas y las líneas finas. Para el área de los ojos, se prefieren los retinoides más suaves y formulados específicamente para esta zona sensible. Cafeína: La cafeína es conocida por reducir la hinchazón y las ojeras al mejorar la circulación sanguínea en el área del contorno de ojos. Pequeñas partículas reflectantes de luz: Estas partículas pueden iluminar visualmente el área y disimular la apariencia de ojeras y líneas finas. Extractos botánicos: Ingredientes naturales como el extracto de manzanilla, el extracto de té verde o el extracto de pepino pueden tener propiedades calmantes y antiinflamatorias para reducir la irritación. Factor de crecimiento epidermal (EGF): Puede promover la regeneración celular y ayudar a mantener la piel joven y saludable.

Es fundamental tener en cuenta que la elección de la crema para el contorno de ojos debe ser como encontrar el ajuste perfecto para tus zapatos: personalizado. Cada piel es única, y lo que funciona para uno puede no ser ideal para otro.



Siempre ten presente cualquier alergia o sensibilidad que puedas tener. La piel alrededor de los ojos es especialmente delicada, por lo que es crucial ser amable con ella.



No dudes en hablar con un dermatólogo o un profesional de la piel. Ellos pueden brindarte orientación personalizada y ayudarte a encontrar la fórmula perfecta que se adapte a tus necesidades específicas y a tus objetivos para el área de los ojos. ¡Tu piel te lo agradecerá!

Las mejores cremas para el contorno de los ojos

Esta zona de la piel es muy propensa a la deshidratación, pues tiene menos glándulas sebáceas, muchos vasos sanguíneos y una frágil red de colágeno. A continuación te explicamos cuáles son las mejores cremas en el mercado para el cuidado de esta parte de tu cara.



• La Roche-Posay Pigmentclar Eye Cream

Contiene vitamina C, la cual protege la piel e ilumina las ojeras, ayudando a unificar el tono de la piel.



• Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Eye-Brightening Concentrate

Aunque es de mayor precio, es altamente efectiva para la reducción de arrugas y ojeras. Reduce la hinchazón gracias a la cafeína que contiene, y su vitamina C ilumina la piel.



• The Ordinary Multi-Peptide Eye Serum

Está cargada de péptidos y es una opción más económica, sus proteínas mejoran la apariencia de arrugas y la elasticidad.



• Drunk Elephant A-Shaba Complex Eye Serum

Es un suero vegano para los ojos, ayuda a reducir las apariencias de ojeras, líneas finas e hinchazón. Su contenido de oxidantes estan diseñados para mejorar la salud y apariencia general del contorno de los ojos.



• CeraVe Eye Repair Cream

Esta crema contiene ácido hialurónico y ceramidas que protegen la piel delicada del contorno de los ojos por medio de la hidratación, es un favorito de las farmacias.



• Clinique All About Eyes Rich

Esta crema ayuda a reducir la apariencia de arrugas, hinchazón y ojeras. Contiene vitamina C, cafeína y ácido hialurónico que hidrata, reforma la piel e ilumina.



• Origins Ginzing Refreshing Eye Cream

Es una crema ligera, ideal para reducir las ojeras, gracias a sus ingredientes activos como la cafeína, ginkgo biloba y giseng que refresca el área de los ojos.



• Peter Thomas Roth Potent-C Power Eye Cream

Es una gran opción para iluminar las ojeras y reducir la apariencia de líneas finas, sus ingredientes principales son ácido hialurónico, vitamina C y péptidos, los cuales mejoran la apariencia general del contorno ocular.



• Fresh Black Tea Age Delay Eye Concentrate

Este suero ayuda a reducir la apariencia de arrugas, hinchazón y ojeras gracias a sus ingredientes activos, que son el té negro, ácido hialurónico y cafeína para nutrir la piel alrededor de los ojos.