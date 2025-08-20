Adiós a las uñas rojas y rosas: este es el color de uñas elegante que defiende Meghan Markle (favorece y dura un montón)

Si estás un poco aburrida de la manicura de siempre en tonos rosas y rojas, queremos recomendarte un tono que es una apuesta segura y que estamos convencidas de que no te cansará. Es uno de los tonos favoritos de Meghan Markle, que le sienta fenomenal y que ha lucido en muchas ocasiones. Si quieres ir a tiro fijo siempre, apuesta por el nude.

A la hora de elegir una manicura en verano, verás que hay muchos tonos en tendencia, como el aperol spritz, un tono anaranjado lleno de vida y precioso. Sin embargo, si buscas opciones más sencillas y duraderas, puedes optar por una manicura en tonos nude.



Si te fijas, verás que son muchas las celebridades que no dudan en apostar por las 'clean nails'. Por ejemplo, Meghan Markle a menudo defiende una manicura limpia y sencilla en tonos nudes, como rositas o beiges muy claros que se funden con la piel.



Es un tipo de manicura limpia y fina. Es la preferida de las chicas elegantes y que quieren ir siempre perfectas para la ocasión, con una manicura versátil que combina con todo.

Se acabó el reinado del rojo y del rosa: ahora es el turno del nude (el favorito de Meghan Markle)

La duquesa de Sussex​ siempre nos deleita con unas manos perfectas. Rara vez la hemos visto con manicuras en tonos estridentes, sino que más bien acostumbra a manicuras en tonos nude, sencillas y correctas. Es un tono que gusta mucho y que favorece a todas.



Como publican en el Instagram de @dazzle_dry, es una manicura rosa pálido, tipo lechoso y que es casi imperceptible. Ese es el secreto de su éxito.

A la hora de elegir un tono nude para tus uñas, verás que no son todos iguales, hay diferencias sutiles entre tonos. En este caso, el tono rosa pálido lechoso que defiende la duquesa no podría ser más ideal. Es muy bonito y es un color que favorece y que siempre sienta bien.



Encaja muy bien con las tendencias actuales de los diseños limpios, sutiles y del "menos es más". Es una manicura que podríamos definir como minimalista.

Es un tono con el que acertarás siempre, en eventos y en el día a día

Este tono sienta bien para cualquier ocasión, independientemente de que tengas una boda o quieras ir correcta a la oficina o de cena. Luce y pasa desapercibido a partes iguales, porque tus manos se verán correctas y preciosas. No necesitas nada más para estar siempre divina.



Además, los tonos nudes requieren de menos mantenimiento y duran más tiempo impecables, por lo que la manicura te resultará sencilla de cuidar en el diario. ¡Es todo ventajas!

¿Dónde encontrar este tono a la venta?

Los esmaltes de uñas en tonos nudes los verás en muchísimos sitios. Sin embargo, si buscas el rosita pálido lechoso que luce la duquesa, que sepas que hemos encontrado un tono muy similar en la colección "Nail Lacquer" de la marca OPI. Concretamente, el tono Bubble Bath nos recuerda un montón y lo hay en Druni por 7,95 €. Además, hay muchos otros tonos nude preciosos, para que los combines como quieras.



¿Qué te parece el nude elegido por Megan Markle? ¿Te gusta? ¿Eres más de este tipo de tonos o prefieres las manicuras clásicas en rosas y rojos?