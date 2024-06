¡Descubre la última sensación en manicura! La nueva tendencia que está arrasando combina elegancia y sencillez en un solo estilo: ¡uñas jabón! Perfectas para quienes buscan un look sofisticado y fresco. ¿Te atreves a probar esta delicada y moderna propuesta?

Lucir un aspecto pulcro y natural está de moda. La nueva estética en belleza es la denominada clean y se basa como su nombre indica en mostrar un aspecto limpio y elegante.

Clean nails o soap nails

La estética clean empezó con el peinado clean look, basado en hacer un recogido tirante, pulido y brillante en coleta o moño. Después se añadió el maquillaje clean inspirado en mostrar un rostro simple y pulcro par dar una piel perfecta que aún deje respirar los poros de la cara. La manicura clean apareció a finales de 2023 imponiendo unas uñas en las que prima un acabado homogéneo y natural con una buena base de esmalte. La tendencia clean nails llevaba una base en color rosa y un brillo gel potente para proteger la uña y dar un resultado sutil.

El nuevo look soap nails está inspirado en las clean nails y se basan ambos en una manicura minimalista con uñas muy cuidadas que den sensación de limpieza.

La principal diferencia es que las soap nails ponen el foco en toda la mano, por lo que se hace necesario que para lucir unas “uñas de jabón” se mantenga una piel y cutículas cuidadas e hidratadas. Para ello es necesario exfoliar las manos e hidratarlas después para que la manicura total se vea perfecta. Las uñas en sí se llevan con forma muy corta, redondeada y con cutículas retiradas. Hay que pintar de color muy natural, rosa suave, nude o incluso solo con el brillo. De esta manera se logra un aspecto translúcido y ligeramente perlado imitando el jabón. Dan un toque de elegancia y sofisticación y están disponibles al alcance de todos porque se pueden hacer perfectamente en casa.

Pasos para unas uñas perfectas

Como decimos, el primer paso va a ser preparar las uñas correctamente. Utiliza una lima de grano fino para lograr una forma almendrada muy corta. Mueve la lima siempre en la misma dirección para que no se rompan tus uñas. Elimina imperfecciones y alisa la superficie de la uña con el pulidor.

El siguiente paso es empujar las cutículas con un palito de naranjo con cuidado para que no se dañen. Cuando termines, no olvides hidratar cutículas y uñas con un aceite como el de almendras dulces, jojoba, coco…Date un nueva masaje para extender bien el producto y que penetre en tu piel.