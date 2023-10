Aitana defiende su polémico baile: la cantante responde a las críticas

Aitana Ocaña, la cantante de Sant Climent de Llobregat, está en el centro de todas las conversaciones últimamente. Su reciente actuación en Valencia para presentar su tercer álbum, Alpha, ha generado un revuelo en los medios de comunicación y las redes sociales, pero no precisamente por su música.

Las críticas hacia la coreografía de Aitana en el escenario no se hicieron esperar. Sin embargo, la artista no tardó en responder oficialmente a las críticas este miércoles. En una entrevista con Europa Press, Aitana defendió su estilo y explicó el motivo detrás de su evolución.



La cantante se centró en la sorprendente transformación de su nuevo álbum, Alpha, en comparación con su anterior trabajo, "11 razones". Según sus propias palabras, este álbum muestra una versión más madura de sí misma.



Aitana comentó: "Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa es el titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura. Rebelde he sido siempre lo que pasa es que es verdad que en 11 razones era más light porque tenía menos edad y tenía menos experiencias. Ahora que he vivido un poquito más me apetecía hacer unas canciones, que son iguales en cuanto a amor y desamor, pero que hablasen también de empoderamiento”.

las madres que se han quejado porque sus hijxs hayan visto esto en el concierto de Aitana exactamente de qué se quejan?es una persona bailando, sin más, no enseña nada, no hace nada explícito, no sé... tenemos que evolucionar mucho como sociedad aún pic.twitter.com/YA24F2H8IJ — #OT2023 (@OT24h) October 3, 2023

Además, Aitana se dirigió a su diverso público, destacando su deseo de mantener a sus fieles seguidores adolescentes, pero sin rechazar a otros públicos: "Al final tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir teniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños de fans? Yo por supuesto quiero tener a esos niños y que crezcan con mi música, y si quiere venir otro público, pues también va a ser bien recibido, pero es que yo no tengo esa necesidad de atraer a otro público. En mis conciertos yo veo a familias y es muy guay tener ese público familiar y a mí me encanta”.

El debate se propaga a los medios y redes sociales

La controversia ha tomado fuerza en los medios y redes sociales, llegando incluso a ser abordada en programas de televisión. El programa "Vamos a ver Más" de Joaquín Prat dedicó un segmento completo al tema, incluyendo una entrevista con Europa Press. El programa también salió a la calle para recoger opiniones y reacciones del público.



La defensa de Ruth Lorenzo a Aitana por la polémica entorno a su último concierto.pic.twitter.com/8SnnUqygR7 — Espace (@eurovisionspace) October 4, 2023

Lo que está viviendo Aitana a raíz del inicio del Alpha Tour, lo vivió también Miley tras su visita a España en 2010, ahora mirad hasta donde ha llegado Miley... Simplemente dejad a Aitana crecer. pic.twitter.com/x0xoUbVOZD — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) October 3, 2023

Personalidades como Patricia Pardo opina “mis hijas estuvieron en el concierto, es hipersexualización de la infancia” y en cambio otros han compartido sus opiniones brindando en apoyo a Aitana. Como la cantante Ruth Lorenzo representante de España en Eurovisión 2014 y en las redes sociales, Leticia Sabater, quien también experimentó un cambio radical en su estilo en el pasado, expresó su solidaridad con la cantante: “Todo mi apoyo a Aitana. Yo misma he vivido lo mismo que tú cuando pasé de ser la reina de los niños a dejar a todos en shock con Mr. Policeman. Lo hice yo, lo han hecho Miley, Britney y ahora tú, Aitana. Que no se nos olvide, los padres son los responsables de lo que deben ver sus hijos, no tú”, publicaba en Instagram Leticia Sabater.



La controversia sigue siendo un tema candente en los medios y redes sociales, con opiniones variadas sobre su actuación en vivo y su transformación como artista.

