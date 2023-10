Britney Spears, ha causado un revuelo en el mundo literario con la anticipación de su próximo libro "The Woman in Me". Las memorias de Britney, que llegaron al número 1 en la lista de bestsellers de Amazon, han desatado una oleada de emoción, y aquí estamos para desentrañar todos los detalles emocionantes

La cantante de 41 años se volcó en las redes sociales para compartir su emoción por el éxito de su libro, programado para lanzarse el 24 de octubre. Agradeció efusivamente a sus seguidores por llevarlo al primer lugar de ventas en Amazon, un logro que seguramente celebrará.



En este libro, Britney Spears no se guarda nada y nos revela episodios cruciales de su vida, incluyendo una sorprendente confesión sobre un aborto que tuvo cuando estaba en una relación con Justin Timberlake. La noticia ha dejado a muchos con la boca abierta.



Parece que este libro está destinado a ser un éxito rotundo incluso antes de su lanzamiento el 24 de octubre. ¡Solo una semana más para que podamos sumergirnos en los detalles más profundos de la vida de Britney!

Britney confesó su amor por Justin y sus sueños de formar una familia juntos. Sin embargo, cuando se encontró con un embarazo sorpresa, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Justin no estaba listo para la paternidad, y la joven pareja tomó la decisión de interrumpir el embarazo a finales de 2000. Esta experiencia, como describe Britney, fue "una de las cosas más agonizantes" que jamás haya experimentado.



“Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”,comenta Britney.

Las fuentes cercanas a Justin Timberlake han insinuado que esta revelación lo ha mantenido en vilo. Justin se encuentra "preocupado" por lo que Britney podría compartir sobre su relación de tres años en sus memorias. Pero no, estas memorias no son un ataque a nadie, según una fuente editorial, sino la oportunidad para Britney de contar su historia de empoderamiento después de ser silenciada durante su tutela de 13 años.



La relación de Britney y Justin comenzó en 1999, cuando eran adolescentes, y fue un tema candente en los medios durante años. Tras su sonada ruptura en 2002, las acusaciones y comentarios públicos complicaron aún más su historia. El documental del New York Times de 2021, "Framing Britney Spears", arrojó luz sobre estos eventos y llevó a una disculpa tardía de Justin.



Es alentador ver cómo las estrellas han avanzado desde entonces. Justin Timberlake ha expresado su apoyo a Britney en su lucha contra la tutela de 13 años, y parece que la relación ha evolucionado de manera positiva.

Britney, madre de dos hijos, se encuentra actualmente en medio de un proceso de divorcio con Sam Asghari. Por otro lado, Justin Timberlake está casado con Jessica Biel y tienen dos hijos. La vida de ambos ha seguido su curso, y cada uno ha encontrado la felicidad en su propio camino.