Chenoa desvela el motivo de su ruptura con Álex González: "Los Goya"

La vida de Chenoa siempre ha sido un caleidoscopio de emociones, y su paso por el programa ¡Tómatelo menos en serio!, en Europa FM, nos dejó una de esas anécdotas que solo ella podría contar con tanta naturalidad.

La cantante y presentadora de Operación Triunfo 2023 desveló un capítulo peculiar de su pasado, vinculado a los premios Goya, y no podemos evitar sumergirnos en la historia que la artista compartió con desenfado.



Durante la entrevista, Chenoa abordó la razón detrás de su ausencia en los prestigiosos premios. Según la cantante, fue una relación anterior, que muchos identificaron con Álex González, la que marcó un antes y un después en su relación con los Goya. "Los Goya rompieron mi relación con una persona", confesó entre risas, recordando un episodio en la alfombra roja donde la prensa insistía en fotografiar solo a ella, a pesar de que el nominado era Álex. Desde entonces, Chenoa no ha vuelto a recibir una invitación para el evento.



En una entrevista posterior, Álex González respondió con humor y desapego a las declaraciones de Chenoa. "¡Pero si hace 19 años!", exclamó entre risas, dejando claro que el tiempo y las circunstancias han cambiado. El actor, inaugurando su nuevo restaurante Rhudo en Madrid junto a amigos como Miguel Ángel Silvestre, Paco Roncero, Antoine Griezmann y Marcos Llorente, respondió con desenfado ante las preguntas sobre el pasado. "Si después de 19 años no he despejado las dudas... Espero que dentro de 20 no me sigáis preguntando por lo mismo", concluyó.

La relación entre Chenoa y Álex González fue un sorprendente capítulo en la vida de ambos. Conocidos en el rodaje de Hospital Central, mantuvieron una relación que duró aproximadamente un año, asistiendo juntos a la ceremonia de los Goya en 2006. Sin embargo, pocos podrían haber predicho que este romance llegaría a su fin poco después de aquel glamuroso evento.



A pesar de la ruptura, la relación entre ambos parece ser cordial, como demostró la actitud relajada de Álex González al abordar el tema. Actualmente, el actor disfruta de un buen momento en su vida, con nuevos proyectos empresariales y un romance estable con Camila Rojido.



Han pasado casi dos décadas desde el final de la relación entre Chenoa y Álex González, y aunque los detalles de su ruptura han salido a la luz, ambos protagonistas han seguido adelante con sus vidas. La anécdota de los Goya, ahora contada con humor y distancia, añade un nuevo matiz a la historia de amor que, aunque breve, dejó su huella en el pasado de estos dos artistas.