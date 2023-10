Rosalía y Álex González desatan los rumores en las redes sociales

Las redes sociales son el escenario perfecto para que los rumores de nuevas relaciones se desaten, y esta vez no ha sido diferente.

Después de su mediática separación con Rauw Alejandro el pasado julio, Rosalía ha estado disfrutando de su vida de soltera, pero ¿podría haber un nuevo amor en su horizonte? Las señales apuntan en esa dirección.



Rosalía ha estado muy activa en sus redes sociales tras concluir su exitosa gira 'Motomami'. Sin embargo, lo que ha sorprendido a sus seguidores es un comentario particular en su última publicación de Instagram. El actor Álex González dejó un enigmático comentario: "Tan bonita que amenaza". Este comentario hace referencia a una de las primeras canciones de Rosalía, 'Pienso en tu mirá', que pertenece a su primer álbum. Curiosamente, Álex González eliminó este comentario poco después, pero los seguidores de Rosalía no pasaron por alto este gesto.

El actor Álex González comenta en la última publicación de Rosalia un trozo de la letra de 'Pienso En Tu Mirá':"Tan bonita que amenaza" pic.twitter.com/J66xMfGZ6R — MOTOMAMI TOUR (@rosaliaposting) October 9, 2023

La gran incógnita es si este comentario es solo una muestra de amistad o si hay algo más detrás de él. Aunque no se puede afirmar con certeza que haya un romance en ciernes, las alarmas ya han sonado entre los seguidores de ambos. La química entre Rosalía y Álex González, si bien no es nueva, ha generado un sinfín de especulaciones.



Para entender mejor la situación actual, es necesario conocer los antecedentes amorosos de ambas celebridades. Álex González estaba en una relación pública con María Pedraza hasta principios de 2023. Aunque no hubo un comunicado oficial sobre su ruptura, la ausencia de contenido en sus redes sociales sugiere que su relación podría haber llegado a su fin en febrero o marzo.



Por otro lado, Rosalía vivió una ruptura muy comentada con Rauw Alejandro en julio pasado. La pareja de cantantes anunció su separación a través de la revista 'People', poniendo fin a su compromiso. A pesar de los rumores de infidelidad que rodearon la ruptura, ambos artistas continuaron con sus carreras por separado.

Independientemente de si el comentario de Álex González es un simple gesto amistoso o el comienzo de una nueva historia de amor, tanto él como Rosalía ciertamente enfrentarán el año 2023 de una manera diferente a como lo empezaron. El tiempo dirá si esta intrigante conexión en las redes sociales se convierte en algo más profundo. La incertidumbre y la emoción rodean a esta posible nueva pareja, manteniendo a sus seguidores expectantes y especulativos.