Chris Hemsworth derrite corazones con emotivo discurso sobre Elsa Pataky: "Nada sería especial sin ti"

La estrella de Hollywood rinde homenaje a su esposa en un momento cumbre de su carrera.

El actor Chris Hemsworth, conocido por dar vida a 'Thor', ha alcanzado un nuevo hito en su brillante carrera al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En un emotivo discurso durante la ceremonia, Hemsworth dedicó unas conmovedoras palabras a su esposa, la actriz española Elsa Pataky, reconociendo su apoyo incondicional y sacrificios personales. Este gesto ha tocado el corazón de muchos y ha resaltado la estrecha relación de la pareja.

Chris Hemsworth ha experimentado un ascenso meteórico en Hollywood, consolidándose como uno de los actores más influyentes del momento. Actualmente, se encuentra en plena promoción de su última película, 'Furiosa: de la saga Mad Max', y recientemente coanfitrionó la Met Gala 2024. Sin embargo, fue la obtención de su estrella en el Paseo de la Fama lo que marcó un momento especialmente significativo para él.



Acompañado por Elsa Pataky y sus tres hijos, así como por su amigo y colega Robert Downey Jr., Hemsworth pronunció un discurso que ha emocionado a todos los presentes. "Quiero dar las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado aquí durante mi carrera a mi lado, que me anima y apoya sin cesar. Y no se me olvida que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos y, una vez más, siempre estaré en deuda contigo. En realidad, nada de lo que hago en estos momentos, ocasiones especiales, eventos, nada sería especial si tú no estuvieras a mi lado. Te quiero," dijo el actor visiblemente emocionado.

Elsa Pataky, siempre elegante, asistió al evento con un conjunto lencero satinado en blanco roto y negro, acompañado de sandalias minimalistas y un abrigo negro. Su estilo impecable y la elección de joyas minimalistas resaltaron su belleza natural, mientras que su presencia al lado de Hemsworth subrayó el sólido apoyo que brinda a su esposo.



Además de ser la musa y el pilar fundamental en la vida de Hemsworth, Elsa Pataky también sigue dejando su huella en el cine. En 'Furiosa: de la saga Mad Max', la actriz española interpreta dos papeles. Por un lado, es una guerrera de la tribu de los Vulvalini, reconocible y esencial en la trama de la película. Por otro, sorprende con un rol completamente caracterizado, en el que aparece irreconocible como una de las secuaces del villano Demeter, interpretado por Hemsworth.

Elsa Pataky, quien inició su carrera en la serie española 'Al salir de clase', ha sabido equilibrar su vida personal y profesional, apoyando a Hemsworth mientras mantiene su presencia en el cine. Aunque sus papeles recientes han sido más secundarios, su talento y dedicación continúan brillando, como se demuestra en su participación en 'Furiosa' y en otros proyectos como 'Poker Face'.



La historia de Chris Hemsworth y Elsa Pataky es un ejemplo inspirador de apoyo mutuo y amor incondicional, recordándonos que detrás de cada gran éxito hay un equipo sólido y dedicado. La estrella en el Paseo de la Fama no solo celebra el talento de Hemsworth, sino también el papel fundamental que Pataky ha jugado en su vida y carrera.