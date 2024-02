El particular momento quedó captado en video y fue publicado por el actor español en su cuenta de Instagram.

Miguel Ángel Muñoz, reconocido por su participación en Un paso adelante, ha viajado hasta Australia, atraído por ser uno de los destinos más atractivos para los turistas, para disfrutar de unos días. Su experiencia, que incluyó encuentros con algunos de los animales más emblemáticos y temidos del país, ha sido compartida en su última publicación de redes sociales con un gran sentido del humor.



En un post reciente de Instagram, el actor publicó que se encontraba en Byron Bay con Chris Hemsworth y Elsa Pataky, a quien elogió como una "excelente anfitriona". Sin embargo, Muñoz no solo fue recibido con los brazos abiertos por ellos, sino también por una serpiente que se encontraba en su pelo.

Gracias a la intervención oportuna de Hemsworth, que se muestra sonriente en el vídeo mientras maneja perfectamente la serpiente, este encuentro concluyó sin heridos. Mientras tanto, el resto del grupo graba la escena y Muñoz, aunque visiblemente nervioso, bromea: "He venido desde España para mostrarles esto".



Más tarde, según lo compartido por el actor español, la serpiente fue alimentada con un ratón. "Luego le dimos un sabroso ratón que devoró como si no hubiera un mañana, y casi me da un susto pensar que podría haber tenido hambre antes", comentó Miguel Ángel, describiendo el momento con una combinación de horror y alivio.

Elsa Pataki estuvo presente durante la especie de rescate realizado por su esposo, aunque no aparece en el video. "¿Y lo que costó sacarla de tu cabeza qué?", comento la actriz en la publicación, mostrándose humorística ante la situación.