Chris Hemsworth ajusta su estilo de vida tras descubrir un riesgo elevado de Alzheimer

Chris Hemsworth, conocido por su icónico papel como Thor, ha decidido hacer cambios significativos en su estilo de vida después de recibir noticias impactantes sobre su salud. A sus 40 años, el actor australiano se ha enterado de que enfrenta un riesgo significativamente alto de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el futuro.

A pesar de haber mantenido una dedicación constante al ejercicio físico, Hemsworth ha sentido la urgencia de dedicar tiempo a la autorreflexión y la serenidad. Ha revelado que está cambiando su enfoque hacia una práctica más consciente y también pone un gran énfasis en el sueño y en la terapia de baño de hielo para mejorar su bienestar general.



El actor ha reconocido que su peso ha variado considerablemente debido a los distintos papeles que ha desempeñado y a sus propios intereses personales por desafiar su cuerpo en diversas formas. Actualmente, ha reducido la frecuencia de levantamiento de pesas en su rutina, incorporando más ejercicios cardiovasculares y de resistencia, que prefiere a las intensas sesiones de culturismo.

Un descubrimiento revelador durante la filmación de su documental "Limitless"

Durante la filmación de su serie documental "Limitless" para National Geographic y Disney+ a finales del año pasado, Hemsworth se dio cuenta de que tenía un alto riesgo de contraer esta devastadora enfermedad neurodegenerativa. Este hallazgo ha marcado un punto de inflexión en su vida y ha impulsado una serie de cambios en su rutina diaria.



Uno de los factores determinantes en el riesgo de Hemsworth es su genética. Posee dos copias del gen APOE4, lo que lo coloca "entre ocho y diez veces más en riesgo" de padecer Alzheimer en comparación con la población general. Esta predisposición genética ha sido un impulsor clave en su búsqueda por mantener su salud cerebral.

Un cambio en la carrera sin retirarse por completo

A pesar de estos cambios significativos en su vida, Hemsworth no planea retirarse por completo de la actuación. En palabras suyas, "A la mayoría de nosotros nos gusta evitar hablar de la muerte". Sin embargo, está desacelerando su carrera y enfocándose en lo que realmente importa. Ha expresado su deseo de pasar más tiempo con su esposa, Elsa Pataky, y sus tres hijos: India y los gemelos Tristan y Sasha.



La advertencia de Alzheimer ha llevado a Hemsworth a reflexionar sobre su propia mortalidad y a tomar medidas para simplificar su vida. Ha completado sus compromisos profesionales previos y planea disfrutar de un tiempo libre para estar con su familia y apreciar las cosas verdaderamente importantes de la vida.



"Siempre he sido bastante constante con mis compromisos de ejercicio, pero últimamente he sentido realmente la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo sin ninguna voz o estímulo externo y de hacer tiempo para la quietud", dijo el actor australiano a Men's Health .

Tiempo de calidad con la familia

La pareja, que valora la importancia de respetar los espacios individuales, coincide en la necesidad de pasar tiempo significativo con sus hijos. Recientemente, Chris Hemsworth compartió con su hija India una emocionante aventura en Islandia, fortaleciendo aún más el vínculo padre-hija que siempre han compartido.



Al mismo tiempo, Elsa Pataky viajó a Japón con su madre, su hermano y su cuñada, disfrutando de una experiencia cultural única. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, la pareja encuentra maneras de mantener la conexión familiar y disfrutar de momentos especiales con sus hijos, Tristan y Sasha.