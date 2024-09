¿Nueva ilusión para Ben Affleck? Esta famosa heredera podría conquistar su corazón tras su divorcio de Jennifer López

Algunos medios informativos rumoran acerca de la posible siguiente pareja del actor, a poco tiempo de su separación.

Muchos estamos apenas asimilando la información sobre el distanciamiento de Ben Affleck y Jennifer Lopez, y los medios de comunicación ya están especulando sobre sus siguientes planes amorosos. Aunque a la mayoría le resulte indiferente cómo gestionarán los pormenores económicos de su separación, en donde incluso se omitió el convenio prematrimonial, todos se cuestionan a quién buscarán para apoyarse emocionalmente.



Y esto no es demasiado apresurado para algunos. De hecho, se rumora que Drake ha estado esperando por varias semanas para intentar nuevamente conquistar a la cantante y actriz.

En cuanto a Ben Affleck, según informa Page Six del New York Post, el actor de 52 años ya ha sido observado en agradable compañía. Y como muchos podrían pensar, no se trata de su anterior pareja, Jennifer Garner, quien está comprometida. En su lugar, fue visto junto a Kick Kennedy.



Su nombre de pila es Kathleen Alexandra, tiene 36 años y es descendiente de Robert F. Kennedy Jr., quien a su vez es hijo de Bobby Kennedy y hermano menor del mandatario asesinado en 1962, JFK. En pocas palabras, Kick es la sobrina nieta de JFK.

Diversos medios afirman que fue vista con Affleck en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills y lugares similares. No obstante, Ben también ha sido avistado con frecuencia en compañía de sus hijos y de su ex pareja.



Pero, ¿cómo Ben y Kick entablaron contacto? Si su vínculo trasciende de la amistad o no, es información que aún permanece en la incertidumbre. Por el momento, El New York Post reconoce que "la índole de su relación es todavía incierta", y es que ninguno de los dos ha emitido declaraciones al respecto. Lo único que se puede hacer es aguardar y observar por más datos que puedan salir a la luz.

Ahora bien, la identidad de Kick Kennedy en realidad es lo que comúnmente conocemos como una figura de la alta sociedad, y con su legendario apellido, las oportunidades se le presentan todo el tiempo.



La socialité cursó estudios de historia en la Universidad de Stanford, se dedica con fervor a las causas ecológicas, es una aventurera que disfruta del alpinismo, escalando a la cima del Monte Kilimanjaro junto a los intérpretes Jessica Biel y Emile Hirsch. Incluso ha incursionado en el mundo de la actuación, apareciendo en diversas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo una bajo la dirección de su hermano Bobby III.

No obstante, gran parte de su fama la podría atribuir a su controversial padre. Esto es debido a que, hasta hace poco tiempo, RFK Jr. se presentaba como aspirante autónomo en las elecciones presidenciales estadounidenses. Sin embargo, desertó de su candidatura, al tiempo que manifestó su respaldo a Donald Trump, candidato del partido republicano.



Además, a pesar de ser de una familia que históricamente ha apoyado al partido demócrata, partido del que Ben Affleck también es simpatizante, RFK Jr., un abogado ecologista, se opone a las vacunas categóricamente.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Dichas perspectivas adquirieron un giro conspirativo durante la crisis del COVID-19, lo que provocó que su familia se distanciara de él. En cuanto a Kick, no se tiene certeza sobre su postura ante estas cuestiones.