Aprovechando el éxito de la película Barbie, se lanza una nueva colección llamada “Mini Bratz x Kylie Jenner” que recrea algunos de sus looks más conocidos.

Aunque para el gran público tal vez haya pasado desapercibida, las muñecas Barbie y Bratz tienen una larga historia de rivalidad. Comenzando porque su creador trabajaba en Mattel y presentó sus bocetos de las Bratz a la empresa rival MGA, y siguiendo por los numerosos desencuentros judiciales entre ambas compañías a lo largo de los años, el último capítulo de esta lucha por la supremacía en el mundo de las muñecas llega ahora.



Aprovechando el tirón del éxito de la película Barbie, se lanza una nueva colección llamada “Mini Bratz x Kylie Jenner” que recrea algunos de los looks más conocidos de la Kardashian.



No cabe duda de que se trata de una jugada maestra. La película ha elevado notablemente las cifras de ventas de las Barbie, y con esta maniobra, muy raro será que no suceda lo mismo con las Bratz. ¿Estás impaciente por conocer los detalles? Te los contamos a continuación.

Las fans de Kylie Jenner están de enhorabuena

Kylie es una de las celebrities más glamourosas, y cuando su estilazo lo combinas con el encanto de las muñecas Bratz el resultado solo puede ser espectacular. La colección que se ha anunciado es una golosina para sus fans. Consta de 14 minicajas especiales, cada una de las cuales contiene 1 figura “Bratzificada” de Kylie, más un mini accesorio.



Las figuras representan diferentes looks con los que Kylie Jenner se ha mostrado en alguna ocasión, algunos tan emblemáticos como el vestido de novia que lució en la Met Gala de 2022. Y los accesorios son la guinda del pastel, proporcionando ese punto de sorpresa que hace esta colección aún más interesante. Para que os hagais una idea, entre los accesorios que incluye una de las cajas se encuentra una de los galgos italianos que Kylie tiene como mascotas.

¿Donde conseguir la colección?

No hace falta ser fan de Kylie para quedar atrapada por una colección como esta. La propia presentación que ha hecho Bratz en Instagram a través de un reel es suficiente para que nos hayan entrado ganas de conseguir la colección al completo. Y es que las Bratz tienen algo que te engancha solo con verlas.



Si estás pensando en hacerte con al menos una de las Kyle “Bratzificadas” ya están disponibles, pero de momento la única opción es comprarlas en sitios americanos. En el perfil de Instagram de Bratz puedes encontrar el enlace a las cadenas que ya las tienen disponibles, entre ellas, Amazon.