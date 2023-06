Este vestido de H&M inspirado de Bridgerton es PERFECTO para afrontar el calor del verano

Hace unos días vimos a Kylie Jenner con un delicado vestido en blanco con estampado floral y en H&M tienen uno muy parecido.

La famosa Kylie Jenner ha compartido esta semana unas instantáneas en su instagram en las que luce un vestido precioso. El vestido en cuestión es en blanco y azul, con corpiño fruncido y largo hasta los tobillos. Pertenece a la marca californiana Dôen, fundada en Santa Barbara en 2015 y que pretende dar ejemplo de sostenibilidad a la vez que de empoderamiento femenino. Intentan trabajar con empresas dirigidas por mujeres para fabricar y distribuir sus prendas, mientras que promueven el uso de fibras orgánicas o recicladas.

Diseño romántico

Por su parte, Jenner acompañó el delicado vestido con unos pendientes con el logo de Chanel y unas desenfadadas zapatillas deportivas en color rojo y blanco de la marca MS-Rise 22 de la diseñadora parisina Marine Serre. El diseño de Dôen de algodón orgánico, está online a $515, aunque actualmente no se encuentra disponible en ninguna talla.

En H&M hay una alternativa mucho más asequible a todos los bolsillos. Un vestido corto de escote corazón con cordón para ajustar y manga abullonada. Nido de abeja en la espalda y diseño floral en azul sobre fondo blanco. Es 100% de algodón y además solo cuesta 12,99€. Está disponible en su página web o en tiendas físicas y es perfecto para lucir bronceado este verano y estar perfecta en cualquier situación.

La moda Bridgerton

La famosa serie The Bridgerton inspirada en la época inglesa de la Regencia comienza su historia en 1813 y ha traído mucha inspiración al mundo de la moda, dejándonos con icónicos estilos basados en mangas puffy y vestidos vaporosos. Los delicados bordados y los estampados florales son otros de sus distintivos. Para los pies es sencillo: bailarinas o tacones bajos. Si quieres ir un paso más allá no dudes en añadir unos guantes, una diadema o alguna gargantilla de cristales o piedras.

Para completar este outfit desenfadado, puedes dejar tu cabello suelto y un maquillaje natural como Kylie Jenner. La empresaria ha asegurado que ha evolucionado hacia un look más natural en el que no duda en lucir sus pecas aplicando solo un poco de base con sus dedos y algo de colorete lip and cheek glow balm, por supuesto, de su propia marca.