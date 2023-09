La reina Letizia y Sara Carbonero, elegancia y compromiso en los Premios UNICEF

El mundo de la moda y la solidaridad se dieron cita en una noche memorable durante la entrega de los Premios UNICEF España.

En este evento tan esperado, dos mujeres destacaron por su elegancia y compromiso: la reina Letizia y la reconocida periodista Sara Carbonero. Su presencia en el evento fue sinónimo de estilo y generosidad, pero también se convirtió en motivo de comparación en lo que algunos medios han denominado un "duelo de estilo". Sin embargo, más allá de rivalidades superficiales, la ocasión sirvió para celebrar el poder de la moda como una forma de expresión personal y, al mismo tiempo, como una herramienta para impulsar causas nobles.



El enfoque en el estilo de la reina Letizia no debería eclipsar su compromiso con diversas causas humanitarias y su papel activo en la sociedad. Además de su labor como embajadora de la Fundación Queen Sofia, su apoyo a UNICEF España ha sido fundamental para impulsar proyectos en beneficio de la infancia más vulnerable. La elección de esta ceremonia para retomar su agenda oficial subraya su compromiso con la causa.

El look Barbiecore de la reina Letizia

Doña Letizia, tras un verano marcado por los nuevos compromisos militares de la Princesa Leonor y los estudios de Bachillerato de la Infanta Sofía, regresó al trabajo luciendo un atuendo que no pasó desapercibido. La elección de su atuendo, un traje rosa de Hugo Boss, es un ejemplo perfecto de cómo mantenerse a la vanguardia de la moda. Aunque el rojo solía ser su color distintivo, el rosa le da un toque fresco y juvenil. Es un recordatorio de que podemos experimentar con nuestra paleta de colores en cualquier etapa de la vida y encontrar lo que más nos favorece.



Doña Letizia optó por un conjunto compuesto por la chaqueta sastre Jocalua y el pantalón Tapia. Ambas piezas son de la firma alemana Hugo Boss y demuestran que la elegancia está en los detalles: solapas, bolsillos y un único botón para la chaqueta, y un pantalón recto, tobillero y con cinturón de hebilla incorporado. ¡Un conjunto perfectamente ejecutado!



Su elección de joyas también merece mención. Los pendientes Doble Daga de Gold & Roses y su anillo de Coreterno le dieron un toque final deslumbrante a su look.

Sara Carbonero: sencillez y estilo

Por otro lado, Sara Carbonero, embajadora de UNICEF España y apasionada de la moda, nos dejó sin palabras con su elección. Su vestido nude de manga larga de la colección de otoño-invierno 2023 del diseñador Jorge Vázquez es un claro ejemplo de cómo la sencillez puede ser elegante. Además, las sandalias de vinilo transparente añadieron un toque moderno y atrevido.



Sara es una inspiración en el mundo de la moda y un ejemplo de cómo llevar un estilo personal con confianza. Además, su labor como embajadora de UNICEF España y su compromiso con causas benéficas nos recuerdan que la moda puede ser una plataforma para crear un impacto positivo en la sociedad.

Premios entregados

En los Premios UNICEF España, la reina Letizia entregó galardones a destacados defensores de los derechos de la infancia. Entre los premiados se encuentran la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Hospital La Paz de Madrid, la periodista Alexia Columba Jerez por su reportaje sobre orfanatos ucranianos, y la activista afgana Shabana Basij-Rasikh. Estos premios celebran el compromiso y el esfuerzo de quienes trabajan incansablemente por el bienestar de los niños más vulnerables y la defensa de sus derechos en todo el mundo.