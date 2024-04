Rihanna nos deja sin aliento con su nuevo look: Rubio, flequillo y labios rojos

La cantante deslumbró durante la presentación de la nueva colección de 'Puma x Fenty'

Desde finales del año pasado ha ido jugando con su imagen y ha pasado por diferentes tonalidades de color de pelo, empezó con un castaño claro y trenzas de raíz, después se pasó al cobrizo, luego volvió al rubio con melena ondulada y hace unos días sorprendió al lucir un corte midi en un tono miel.

Reaparición en Londres

La joven acaba de ser madre de su segundo hijo junto al rapero A$AP Rocky, pero ya está trabajando en su nuevo disco como dejó claro ante una reportera de “Entertainment Tonight” a la que no dudó en comentarle: "Tengo varias ideas que podrían llegar a ser temazos. Rocky y yo estamos viendo quién usa qué. Todo es muy bueno”. Esta vez no es noticia por su música, si no por su nueva colección de zapatillas bajo su marca Fenty.

La artista de Barbados ha presentado en Londres su nueva colección de zapatillas 'Puma x Fenty’ y no ha pasado desapercibida gracias a su impactante cambio de look. Se presentó en el Tobacco Dock con una larguísima melena rubia extralisa con flequillo recto y mechones destilados a ambos lados. Acompañó el corte de pelo con unos labios vibrantes en color rojo a juego con su laca de uñas, la manicura era cuadrada y con uñas extralargas. Otro complemento que no faltó fueron las maxigafas de sol con cristales naranjas y bolso Balmain FW24.

Además llamó la atención con un atuendo compuesto por chaqueta y pantalones oversize de color topo, camisa, pendientes y varios collares dorados. El estilismo se debe al creador de Brooklyn Peter Do. Por supuesto todo fue acompañado por uno de los nuevos modelos de zapatillas, el modelo Creeper Phatty en color tierra.

Las zapatillas colaboración Puma y Fenty

Las primeras Creeper Phatty datan de 2015, inspiradas en las míticas Puma Suede y ahora ha reeditado el modelo con nuevas versiones neutrales y versátiles con el llamado Earth Tone Pack que presenta tres nuevas versiones: el colorway blanco cálido, el color topo y la versión aguamarina. Se mantienen la silueta, la lengüeta acolchada, la talonera reforzada y los materiales de las anteriores entregas, aunque el upper tiene acabado nobuck. En tonos dorados vemos el logo de puma y una R en la talonera y en la lengüeta un bordado de Fenty y el Jumping cat. Lo que más llama la atención del modelo es la suela, una plataforma deportiva con dimensiones exageradas con acabado estriado. La versión en color tierra de las zapatillas ya se pueden adquirir en la tienda por 140€, si prefieres el verde o blanco tendrás que esperar hasta el 25 de abril para tenerlas.