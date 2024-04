Victoria Beckham se rinde ante la reina Letizia: "Es mi musa definitiva"

La diseñadora británica lanza una colección cápsula con Mango y confiesa su admiración por la Reina y su amor por nuestro país.

La diseñadora británica Victoria Beckham celebra sus 50 años por todo lo alto. Más allá de la comentada fiesta a caballo junto a su esposo David, la ex Spice Girl ha vuelto a ser noticia en España por dos motivos: su nueva colección cápsula para Mango y su admiración por la reina Letizia.



En una entrevista para la edición española de Vogue, Beckham ha confesado que la reina Letizia es su "musa definitiva". "Me emocioné mucho cuando vi que había llevado nuestro vestido Bella en verde", ha relatado. "No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda, así que me hizo especial ilusión verla enfundada en ese vestido".

España: un país de gratos recuerdos

La relación de Victoria Beckham con España va más allá de la admiración que siente por la reina Letizia. La diseñadora ha vivido en nuestro país durante cuatro años, tiempo en el que su esposo, David Beckham, jugó en el Real Madrid. "Siempre me ha encantado España", ha declarado. "Solía ir de vacaciones con mis padres cuando era pequeña y tengo recuerdos increíbles de mi infancia ahí".

Una colección cápsula con Mango

Fruto de esta conexión con España, Victoria ha lanzado una colección cápsula para la firma catalana Mango. Una colección que acerca su estilo minimalista y sofisticado a un público más amplio. "Ha sido fantástico trabajar con Mango y creo que ambos respetamos las marcas del otro. Poder llegar a otra audiencia, una audiencia tan grande, es emocionante", ha afirmado la diseñadora.

Un icono de la moda

A sus 50 años, Victoria Beckham puede presumir de haber logrado una exitosa carrera en el mundo de la moda. Tras dejar atrás su etapa como Spice Girl, ha conseguido crear una firma homónima que es admirada por crítica y público. "Cuando empecé, no me llevó tiempo que me tomaran en serio, porque desde el principio hubo muy buena acogida, pero sí que hicieron falta algunas temporadas para que la gente dejara de decir que estaba sorprendida", ha recordado.



Victoria Beckham no se duerme en los laureles. La diseñadora tiene muchos planes para el futuro, entre los que se encuentra seguir expandiendo su firma y llegar a nuevos públicos. "Creo que el negocio se encuentra en un lugar realmente interesante y excitante. Ahora es cuando puede volverse realmente emocionante; cuando todas esas cosas que he soñado y todo lo que he querido hacer, puedo empezar a hacerlo realidad", ha asegurado.